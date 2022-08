‘Gevaarlijke vrouwenhater’ Andrew Tate van Instagram en Facebook gegooid

De voormalige kickbokser en reality-tv-ster werd verwijderd wegens het schenden van Meta’s beleid “inzake gevaarlijke organisaties en individuen”, zo bevestigt het bedrijf. Hij had 4,7 miljoen volgers op het moment dat zijn Instagram-account werd verwijderd. Eerder werd Tates Twitteraccount al geblokkeerd.

Tate kwam voor het eerst onder de aandacht na zijn deelname aan het tv-programma Big Brother in 2016. Hij werd toen uit het programma gezet nadat een video opdook waarop te zien was hoe hij een vrouw had geslagen. Volgens Tate gebeurde wat er te zien was in het filmpje met wederzijdse toestemming.

Sindsdien heeft Tate veel kritiek gekregen op zijn berichten op sociale media. Organisaties voor huiselijk geweld beschrijven de posts als “extreme vrouwenhaat”. Hij verklaarde in 2017 op Twitter dat vrouwen thuishoren aan de haard en dat slachtoffers van verkrachting zelf “verantwoordelijkheid dragen” voor hun aanval. Daarna verbande Twitter hem permanent van het platform.

Andrew Tate. Beeld rv

Ook TikTok heeft Tates officiële account op het platform verwijderd, maar er blijven video’s opduiken. Video’s met hashtags die aan Tate gerelateerd zijn, zijn meer dan 12,7 miljard keer bekeken. De Britse belangengroep Hope Not Hate noemde Tate een “gevaarlijke vrouwenhater”.

“Misogynie is een haatdragende ideologie die niet wordt getolereerd op TikTok", zei een woordvoerder van TikTok aan The Guardian. “We zijn al weken bezig met het verwijderen van gewelddadige video’s en accounts, en we zijn blij met het nieuws dat andere platforms ook actie ondernemen tegen dit individu.”