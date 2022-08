‘Gevaarlijke boodschap voor jongeren’: beurswaakhond waarschuwt voor FIRE-documentaire van VRT

In de nieuwe vierdelige docureeks FIRE: vroeg op pensioen komen zeven jongeren aan het woord die op korte tijd financieel onafhankelijk willen worden, zodat ze zo snel mogelijk van hun pensioen kunnen genieten. De FIRE-filosofie – Financial Independence, Retire Early – werkt volgens de leuze ‘Niet werken voor je geld, maar je geld voor jou laten werken’. Volgens critici schotelt de reeks jongeren echter een misleidend beeld voor van beleggen.

De FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in ons land, stelt vandaag dat “financiële educatie jongeren de goede reflexen over geldzaken moet aanleren”. Volgens woordvoerder Johan Corthouts geeft de reeks een verkeerd en eenzijdig beeld aan jongeren over wat beleggen is. Hij benadrukt dat aan een hoger rendement ook hogere risico’s en verliezen vasthangen.

“Dat moet een belletje doen rinkelen”, waarschuwt hij, terwijl de docureeks “jongeren de indruk geeft dat ze snel rijk kunnen worden”. De beurswaakhond roept op om risicovolle producten en malafide aanbieders te vermijden, en verwijst naar de portaalsite Wikifin voor financiële educatie.

Ook Isabel Albers, hoofdredactrice van De Tijd, uitte in het duidingsprogramma ‘De Afspraak’ dinsdagavond haar ongenoegen over enkele onrealistische voorbeelden uit de reeks, waarin jongeren “miljoenen euro’s winst maken met crypto, trading, casinokapitalisme of puur gokken”. “Dat is zowat het slechtste signaal dat je kunt geven aan jonge mensen in deze tijd”, zei ze. “De openbare omroep heeft hier een kans gemist om aan financiële educatie te doen.”

VRT: ‘Ook controversiële onderwerpen hebben plaats in aanbod’

Yasmine Van der Borght, woordvoerster van VRT, zegt te begrijpen dat de docureeks “discussie kan opwekken”. Maar “ook controversiële onderwerpen hebben een plaats in het aanbod”, verdedigt ze de openbare omroep.

Volgens Van der Borght toont de reeks “wat leeft en waar jongeren over spreken” en wordt de zogenaamde FIRE-filosofie vanuit verschillende invalshoeken bekeken, waardoor de kijker “een genuanceerd totaalbeeld van het fenomeen” voorgeschoteld krijgt.

“De docureeks is geen how-to”, benadrukt ze, “maar brengt een waaier van zeven heel individuele verhalen en getuigenissen”. Bovendien zijn er volgens haar andere VRT-programma’s en -producten die aandacht hebben voor financiële geletterdheid. Van der Borght wijst daarbij op onderwijsproject ‘EduBox’, de programma’s ‘De Markt’ en ‘De Inspecteur’ en het aanbod van de radiozender MNM.