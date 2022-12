► Getuige filmt hoe slachtoffers bedolven raakten door lawine in Oostenrijk

Bekijk: moment waarop mensen bedolven raakten

“Voor zover we nu weten, kunnen we aannemen dat er geen vermisten meer zijn”, aldus de politie in een communiqué. Maandag zal er evenwel nog een extra zoektocht plaatsvinden ter bevestiging.

De Oostenrijkse politie had het aantal vermoedelijke vermisten eerder al bijgesteld naar twee. In het begin was er zelfs sprake van tien vermisten. Het incident vond plaats in het skigebied van Lech en Zürs, in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg.

Op videobeelden van een getuige van de lawine was een tiental personen te zien.

Volgens Oostenrijkse media waren op een gegeven moment ruim tweehonderd mensen betrokken bij de grootscheepse reddingspoging. Er was sprake van een wedloop tegen de tijd omdat de overlevingskansen snel daalden. Helikopters stonden klaar om slachtoffers snel te kunnen vervoeren. De autoriteiten verklaarden dat de zoektocht desnoods de hele nacht zou doorgaan.

De lawine is omstreeks 15.00 uur begonnen in het gebied van de ongeveer 2.700 meter hoge Trittkopf. Volgens de lawinewaarschuwingsdienst was er zondag in het gebied een aanzienlijk lawinegevaar.