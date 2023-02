‘Geschiedenis of propaganda?’: ook The Guardian kritisch voor ‘Het Verhaal van Vlaanderen’

Naast aandacht voor de indrukwekkende productie van de serie, focust de Britse krant ook op de rol van de Vlaamse regering in het project. “De gulle financiering van de regionale regering, geleid door de separatistische partij N-VA, die Vlaanderen onafhankelijk wil maken, heeft geleid tot beschuldigingen van propaganda”, klinkt het.

Ook stelt The Guardian de historische correctheid van enkele scènes in vraag. “De serie wijdt een aflevering aan de Guldensporenslag, inclusief het historisch onbewezen detail dat Vlaamse strijders schilden droegen met daarop een zwarte leeuw op een gele achtergrond, het symbool van het hedendaagse Vlaanderen”, zo staat er.

KU Leuven-historicus Jelle Haemers wijst in de Britse krant ook op het feit dat Het Verhaal van Vlaanderen vooral de klemtoon legt op de geschiedenis van de verschillende oorlogen die in onze regio hebben plaatsgevonden, maar weinig oog heeft voor kunst- en literatuurgeschiedenis of de rol die vrouwen speelden.

De makers van het programma laten in The Guardian weten “no regrets” te hebben over het maken van het programma. “Ik denk dat de 1,7 miljoen kijkers van het programma veel hebben geleerd”, klinkt het bij hen.