► Gert Verhulst krijgt uitbrander van tafelgast Marc-Marie Huijbregts: ‘Als jij iets niet racistisch vindt, doet dat er eigenlijk niet toe’

Die woke-discussie was nogal snel uit de klauwen gelopen. Scenarist Raf Njotea mocht dan voorzichtig zijn verhaal gedaan hebben, Gert en Margriet bleven volharden in onbegrip, waarbij die laatste dingen riep als: ‘Hoe kan ik nu weten of ik het woord n*g*r nog mag gebruiken?’ Na de uitzending dook vervolgens een fragment op uit Zeg eens euh, waar Margriet, vijfentwintig jaar jonger, al bleek te weten dat dat woord gevoelig ligt.

Gert Verhulst en Marc-Marie Huijbregts. Beeld Play

“Ooit moet iemand Gert bij de arm pakken en zeggen: ‘En nou is het afgelopen!’”, zei Marc-Marie, waarna hij meteen de daad bij woord voegde. “Jij bent een groot voorbeeld voor de witte heteroman, maar je moet je wel realiseren dat, als jij iets niet racistisch vindt, dat er eigenlijk niet toe doet.” Ongetwijfeld was Marc-Marie uitgenodigd om tegengas te geven, maar Gert keek alsof hij zojuist een uitbrander van zijn leerkracht had gekregen.

De presentator concludeerde al snel dat hij zijn meningen voortaan voor zich moet houden, dat hij, kortom, niet meer mag zeggen wat hij denkt. Daarop vroeg Marc-Marie hem of hij weleens in therapie was geweest. Gert ontkende en lachte een beetje ongemakkelijk. “Het zou niet verkeerd zijn om te leren hoe je met je gedachtegoed iets meer fluïde kunt worden.” Daarna bood Gert nog zijn excuses aan. “Als we gisteren mensen gekwetst hebben, was dat het laatste wat de bedoeling was.”