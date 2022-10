Geredde orka spoelt opnieuw aan in Cadzand: ‘Heel zeldzaam’

Even leek het zelfs om twee orka’s te gaan, maar dat zou toch niet kloppen. De orka, een jong volwassen vrouwtje, werd gered door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Maar het dier spoelde opnieuw aan en ligt nu nog altijd in het water aan het strand. Het is de vraag of het dier zal overleven.

De laatste keer dat er een verdwaalde orka te zien was in Nederland was in 2010, in de Waddenzee. Jaap van der Hiele van reddingsteam Zeezoogdieren: “Dit is heel zeldzaam. Normaal gesproken zitten er veel orka’s in Schotland en waarschijnlijk is deze verdwaald of verstoten. Ze zwemmen doorgaans in groepen. Het ging hier om een jonge orka van een meter of vier.”