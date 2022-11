Gerard Piqué stopt met voetballen, en wel meteen

“25 jaar geleden sloot ik me voor het eerst aan bij Barça”, klinkt het in een video die Piqué op zijn socialemediakanalen plaatste. “Ik ging weg, maar kwam ook weer terug. Het voetbal, de club en de fans hebben mij alles gegeven. Intussen zijn al mijn dromen uitgekomen. Dit is het moment om de reis tot een einde te brengen. Ik heb altijd gezegd dat er nooit meer een andere ploeg zal komen na Barcelona. Het duel van zaterdag wordt mijn laatste in Camp Nou. Vanaf dan word ik een gewone supporter.”

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) 3 november 2022

Met die boodschap verrast Piqué de hele voetbalwereld. Er werd links en rechts wel al eens gezegd dat de verdediger wellicht aan zijn laatste seizoen bezig was. Dat hij zijn basisplaats verloor onder coach en oud-ploegmakker Xavi, sprak wat dat betreft boekdelen.

Piqué kent een enorme erelijst. Hij werd met Spanje wereldkampioen (2010) en tweemaal Europees kampioen (2008 en 2012). Met Barcelona veroverde hij acht landstitels, won zeven keer de Copa del Rey en drie keer de Champions League. Hij speelde 615 wedstrijden in het shirt van de Blaugrana. Met Manchester United pakte hij in het begin van zijn loopbaan ook nog een Beker met de Grote Oren en een Premier League-titel.

Piqué werd door Spaans bondscoach enigszins verrassend nog opgenomen in de 55-koppige voorselectie voor het WK in Qatar (20 november-18 december). Hij kondigde in 2018 nochtans al zijn afscheid van ‘La Roja’ aan. Na zijn boodschap van donderdag lijkt de kans onbestaande dat Piqué effectief naar Qatar zal afreizen.

Gerard Piqué en Carlos Puyol vieren hun Spaanse bekeroverwinning in 2012. Beeld REUTERS