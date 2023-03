Geradicaliseerde jongeren wilden Bart De Wever vermoorden: ‘Niet makkelijk om vandaag politicus te zijn’

De speurders hielden de jongeren al een tijdje in de gaten omdat ze in sneltempo geradicaliseerd zouden zijn. Ze maakten niet alleen plannen om politiekantoren aan te vallen, ze wilden ook N-VA-voorzitter Bart De Wever om het leven brengen, schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. Het hoofddoekenverbod in Antwerpen, waar het loketpersoneel geen zichtbare religieuze tekenen mag dragen, zou een van de motieven zijn geweest.

Bij het federaal parket bevestigt men dat de Antwerpse tak van de terroristische groep plannen maakte om N-VA-voorzitter Bart De Wever te liquideren. “De naam van De Wever is in het Antwerpse onderzoek inderdaad gevallen”, zegt Eric Van der Sypt, de woordvoerder van het federaal parket. “Maar het is niet zo dat er al een dag en een uur was vastgelegd waarop de aanslag moest plaatsvinden. Zo concreet was het nu ook weer niet.”

De Wever zelf was niet bereikbaar voor een reactie. “Dit is een gerechtelijke zaak waarover wij geen enkele commentaar kwijt kunnen”, zegt zijn woordvoerder.

‘Geen risico genomen’

Inmiddels heeft de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), een reactie gegeven op Radio 1. “Er is geen risico genomen door onze veiligheidsdiensten. Zodra er sprake bleek van geweld, is men tussengekomen”, vertelt Van Quickenborne. Over de inhoud van het onderzoek zelf verwijst de minister door naar het federaal parket, maar hij geeft wel een inkijkje in de gang van zaken bij de veiligheidsdiensten.

“We hebben na de aanslagen van 2016 veel geleerd. Er wordt veel informatie gedeeld door onze veiligheidsdiensten en mensen op de OCAD-lijst worden actief gevolgd op sociale media. Ook hebben we met deze regering onze veiligheidsdiensten versterkt: we zijn het aantal mensen aan het verdubbelen”, licht Van Quickenborne toe.

Op de opmerking dat niet alle verdachten op de OCAD-lijst stonden, reageert de minister van Justitie ontkennend. “Nee, de vier hoofdverdachten in dit dossier stonden allemaal op de OCAD-lijst. Zij werden gevolgd door de diensten en zo kon er worden tussengekomen.”

Sociale media

Volgens Van Quickenborne zien de veiligheidsdiensten de laatste tijd meer activiteit van extremistische individuen op sociale media. “Het is niet meer zoals vroeger, dat mensen van boven worden aangestuurd. Het gaat nu vaker om individuen die extra snel radicaliseren. De sociale media werken als brandversneller, waardoor mensen op enkele weken tijd kunnen radicaliseren.”

Om die reden zijn de veiligheidsdiensten ook actief op sociale media. “Daardoor beschikken we over meer capaciteit om deze mensen in de gaten te houden”, aldus de minister. Om dergelijke toekomstige situaties te voorkomen, willen de diensten de personen op de OCAD-lijst twee keer per jaar screenen.” Er zou worden geïnvesteerd om dit mogelijk te maken. “We hebben vierhonderd extra mensen nodig om dit mogelijk te maken.”

Tot slot laat Van Quickenborne nog weten dat het “niet makkelijk is vandaag politicus” te zijn. “Maar we zijn ook gehard als politici. En door te investeren in de veiligheidsdiensten, kunnen we dit soort situaties een stap voor zijn.”