Georgisch parlement verwerpt omstreden wetsontwerp na dagenlange protesten

Betoging voor het parlementsgebouw in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Beeld AFP

Het parlement in Georgië heeft vrijdag het omstreden wetsontwerp over ‘buitenlandse agenten’ verworpen. De regeringspartij Georgische Droom krabbelde donderdag al terug en trok het wetsontwerp in dat de voorbije dagen massale protesten veroorzaakte in het Kaukasische land.