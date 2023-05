Georges-Louis Bouchez stapt na kritiek op ‘luiheid’ op uit ‘Special Forces’

Bekijk: Zo geeft Bouchez op: ‘Ik neem dit op mij en ik stop’

Einde verhaal voor Georges-Louis Bouchez. Van het basiskamp terug naar de Wetstraat, al in de tweede aflevering. Zijn tijd in ‘Special Forces: Wie Durft Wint’ was misschien kort, maar maakte wel een indruk. Alleen geen goede. Vorige week al werd duidelijk dat Bouchez liever lui dan moe was tijdens de zware fysieke proeven, waarna heel wat kritiek volgde. In deze aflevering leek hij na alweer zwakke prestaties zelf zijn conclusies te trekken en besliste hij om uit het programma te stappen, gevolgd door een mak applausje van de groep.

“Ik neem mijn verantwoordelijkheid op”, zegt Bouchez nadat hij even is bekomen in de slaapzaal. “Als de groep telkens wordt gesanctioneerd omwille van mij, dan kan ik niet verder.” Wat was er dan toch aan de hand, want zelf beweerde Bouchez nog dat hij “moeiteloos” was geslaagd voor de proeven om reserve-officier in het Belgische Leger te worden?

Blijkbaar deed de werkdruk als politicus hem de das om. “Ik had me fysiek beter moeten voorbereiden, maar mijn werk verhinderde dat. Ik heb niet genoeg gesport en die prijs heb ik vandaag betaald”, stelde Bouchez vast. “Als je niks bijdraagt tot de groep, maar hem enkel kost, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en het voor bekeken houden.” En van die groep kon hij op weinig sympathie rekenen.

Of hij dat voortaan ook nog van de kiezer kan verwachten, is de vraag die rijst na zijn bedenkelijke deelname. “Als het zijn bedoeling was om sympathie te winnen bij de kiezer, dan denk ik niet dat zijn missie geslaagd is”, zei een politiek expert vorige week nog in het VTM Nieuws.

Beeld VTM

Niet alleen voor Bouchez werd het een pijnlijk hoofdstuk in ‘Special Forces’. Ook de andere kandidaten kregen het fysiek en mentaal zwaar te verduren. Wat verder in de aflevering dreigde eerst VTM-nieuwsanker Hannelore Simoens (32) met zware rugklachten - het gevolg van een gebroken rug na een auto-ongeval vier jaar geleden - overboord te gaan. De groep sleurde haar erdoor.

Later moest sterrenchef Nick Bril (39) wel opgeven. Zijn kapotte knieën - het gevolg van zijn keukenwerk - maakte verder deelnemen onmogelijk. Bril vond het “jammer, maar verder doen zou te veel schade opleveren”, maakte de sterrenchef duidelijk. “Het is leuk om limieten te pushen. Maar ik heb op voorhand rekening gehouden met dit scenario. Falen staat immers absoluut in mijn woordenboek. Je moet je eigen grenzen durven erkennen. En ik wil straks opnieuw mijn keuken in kunnen.”

Emotioneel kapot

Francisco Schuster (21) bereikte dan weer emotioneel een breekpunt na de fysieke uitsputtingslag. De ‘#LikeMe’-ster begon onbedaarlijk te huilen en stelde zichzelf compleet in vraag. “Wie is Francisco eigenlijk? Ik weet het zelf niet”, snikte hij. “Als je niet weet wie je biologische mama is, of waar je vandaan komt …. Daar ben ik dagelijks mee bezig. Ik zou er veel voor doen om gewoon liefde te voelen. Gewoon dat… Ik weet honderd procent zeker dat ik met een fijner gevoel zal terugkeren en een deel van mijn vragen opgelost zullen zijn. Dat ik anders, nog beter, in het leven zal staan. Dat is de reden waarom ik wilde meedoen.”