▶ Gentse woning stort in door werken bij de buren: bejaarde bewoonster komt met de schrik vrij

De ravage na de instorting van de rijwoning in Sint-Amandsberg. Beeld DVEG

Een deel van een woning is donderdagvoormiddag ingestort in de Verkortingstraat in Sint-Amandsberg bij Gent. De bewoonster, een bejaarde dame, was thuis, maar bleef als bij wonder ongedeerd.