Gentse concertorganisator Greenhouse Talent neemt organisatie Gent Jazz over

Eerder was al bekend dat Greenhouse Talent vragende partij was bij een mogelijke overname. In de wandelgangen gonsde het ook al langer dat deze Gentse concertorganisator een perfecte huisvader zou zijn, met artiesten in hun portefeuille zoals Herbie Hancock, Thundercat, Diana Krall, Gregory Porter, Wynton & Branford Marsalis en Kamasi Washington. Nu is het nieuws dus ook officieel bevestigd. De gesprekken met het Gentse stadsbestuur en de betrokken aandeelhouders worden binnenkort opgestart, laat de concertorganisator zelf weten. Zodra die rond zijn, volgt meer communicatie over onder meer de programmatie, periode, ticketprijzen en alle andere praktische informatie. De organisatie zou ook alle huidige werknemers aan boord willen houden.

Begin december sprak de ondernemingsrechtbank het faillissement uit van Jazz en Muziek. Die vzw organiseerde Gent Jazz en het Antwerpse Jazz Middelheim. Na jaren van wanbeheer bezweek de organisatie onder een torenhoge schuldenberg. En binnen de vzw rommelde het al veel langer. Organisator Bertrand Flamang wordt beschuldigd van wanbeheer, lag in conflict met zijn raad van bestuur en bleek sinds maart ook niet meer betrokken bij de organisatie van beide festivals.

Doorslag

Matthias Ghesquière is de curator die het faillissement van de vzw achter Gent Jazz momenteel afhandelt. Volgens hem werd concertorganisator Greenhouse Talent gekozen op basis van “een grondig uitgewerkt kwalitatief aanbod en een solide reputatie” binnen de muziekwereld. Wat volgens hem in het bijzonder ook meetelt is de verbintenis om alle werknemers aan boord te houden en een correcte overnameprijs te hanteren. Greenhouse Talent wil het festival bovendien organiseren in nauw overleg met de stad Gent, de Bijloke en alle betrokken culturele partners, zegt Ghesquière. “Dat ze ook het voortbestaan van de wedstrijd Jong Jazztalent willen garanderen, gaf mee de doorslag”.

Greenhouse Talent is een onafhankelijke concert- en comedypromotor, boekingsagentschap en festivalorganisator. Het heeft zeventien jaar expertise, en houdt zowel kantoren in Gent als in het Nederlandse Breda. Gezamenlijk promoten ze jaarlijks meer dan vijfhonderd concerten, comedyshows en familieshows. Greenhouse Talent zette zijn stempel op het muzieklandschap met concerten op unieke locaties zoals het Gentse Sint-Pietersplein. Daar lieten ze onder meer wereldsterren als Prince, Ennio Morricone, Leonard Cohen en Massive Attack aantreden. Vorige zomer brachten ze ook The Rolling Stones naar het Koning Boudewijnstadion en lieten ze Rammstein twee keer optreden in een uitverkocht Park Nieuwe Koers in Oostende.

Hoeveel Greenhouse Talent heeft geboden voor de overname van Gent Jazz is niet bekend. Ook over een mogelijke doorstart van Jazz Middelheim is nog niets geweten, al lijkt het Antwerpse stadsbestuur zijn blik te richten op de organisatie achter muziekcentrum Trix.