Gents kunstencentrum Vooruit verandert naam in viernulvier

Viernulvier verwijst naar de foutmelding 404 op het internet wanneer een website getoond wordt die niet meer bestaat.

De directie was al sinds 2020, toen de socialistische partij sp.a haar naam veranderde in Vooruit, bezig met een naamsverandering. Voornamelijk om haar onafhankelijkheid te benadrukken en elke verwarring te vermijden. “We begrijpen dat het voor sommigen nog altijd niet duidelijk is waarom we van naam veranderen”, zegt algemeen coördinator Francky Devos. “Maar we zijn ervan overtuigd dat binnen een jaar Vooruit alleen nog als een politieke partij klinkt.”

Mogelijke namen als Volxus en Pallas werden in 2020 op protest onthaald. Vooruit heeft in Gent een lange geschiedenis als socialistische coöperatie die haar oorsprong heeft in de 19e eeuw. Enkele gebouwen hebben ook het opschrift, met als meest gekende voorbeeld het kunstencentrum waar ook optredens, lezingen en andere culturele activiteiten worden gehouden.

De zoektocht was een moeilijk proces, geeft Devos toe. “We hebben er met externe experts en de ploeg veel over gepraat. Honderden namen zijn de revue gepasseerd, maar we werden zelden enthousiast over wat er op tafel kwam.” Tot men dus steevast op de 404-pagina op het wereldwijde web stootte bij het intikken van mogelijke nieuwe namen, en die viernulvier opeens een belletje deed afgaan. Viernulvier staat volgens Devos voor “het continue zoeken en niet vinden, voor sympathieke koppigheid. Viernulvier relativeert.”

“Is dit een mooie naam? Daar gaan we niet over discussiëren”, zegt Devos. “Het belangrijkste is dat we erin slagen de naam te laten leven, met alles waar we voor staan. Dat zal tijd vragen, maar we hebben op dat vlak enkele belangrijke voordelen. We organiseren jaarlijks meer dan 600 activiteiten, waar we telkens onze nieuwe naam kunnen laten vallen. En we hebben een jong publiek. They couldn’t care less. Zij omarmen dit snel.”

Viernulvier is niet het enige cultuurhuis met cijfers in de naam. Denk naar 4AD in Diksmuide of N9 in Eeklo. “Dat is niet ongebruikelijk in de sector”, zegt Devos. Belangrijk is wel dat het gebouw zijn naam behoudt. “Je blijft dus naar de Vooruit gaan, maar viernulvier zorgt voor de invulling. Net zoals Toneelhuis dat doet in de Bourla, of Bozar in het Paleis voor Schone Kunsten.”