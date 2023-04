Gent verkozen tot beste stad om op Erasmus te gaan: ‘We hebben een hele goeie naam onder Spaanse studenten’

Gent is dé Erasmus bestemming van het jaar. Dat werd twee weken geleden beslist in Boekarest tijdens de Erasmus Generation Meeting, een jaarlijkse conferentie waar alle afdeling van het Erasmus Student Network samenkomen. Toulouse, Valencia, Wenen en Padua waren eveneens genomineerd voor de prijs, maar de jury – bestaande uit studenten en vertegenwoordigers uit de Europese Commissie, de Academic Cooperation Association, The European Association of International Education, de European Students Union en het European Youth Forum – kozen toch voor Gent.

“Omwille van de kwaliteit van de dienstverlening van de verschillende hoger onderwijsinstellingen in Gent, de manier waarop de hoger onderwijsinstellingen samenwerken met de stad en de studentenverenigingen, de inzet om Erasmus-studenten te integeren via allerlei activiteiten, en de manier waarop we omgaan met allerlei problemen waaronder huisvesting”, zegt Frederik De Decker, afdelingshoofd bij de dienst Internationalisering aan de UGent.

Momenteel ontvangt Gent zo’n 1.500 Erasmus-studenten per jaar. Vooral Spanjaarden, Polen, Duitsers en Fransen vinden hun weg naar de stad. “We hebben een hele goeie naam onder Spaanse studenten”, aldus De Decker. “Ze blijven hier graag en vice versa, voor onze studenten is Spanje een aantrekkelijke bestemming om te gaan studeren.” De erkenning kan ervoor zorgen dat nog meer internationale studenten hun weg naar Gent vinden.