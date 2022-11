Gemiddelde jaarfactuur voor energie daalt opnieuw met 1.453 euro

Het verschil ten opzichte van een contract dat je in oktober afsloot, is aanzienlijk. Toen betaalde je per jaar gemiddeld 4.361,06 euro voor aardgas en 2.444,34 euro voor elektriciteit, goed voor een totaalbedrag van 6.805 euro per jaar.

De cijfers zijn gemiddelden, waarmee de VREG inschat hoeveel de jaarfactuur zal bedragen voor wie in november een contract afsluit. Wie deze maand een contract afsloot, betaalt volgens de VREG gemiddeld 5.352 euro. Dat is 1.453 euro minder dan in oktober. De gemiddelde commerciële gasprijs bedraagt vandaag 3.287,15 euro per jaar, die voor elektriciteit 2.065,48 euro.

Recordmaand september

In september bedroeg de gemiddelde jaarfactuur nog om en bij de 9.200 euro. Op dat momenten golden recordprijzen voor elektriciteit en gas, waardoor de factuur enorm hoog werd ingeschat. Sindsdien zijn de prijzen al twee maanden op rij aan het zakken, al blijven ze wel historisch hoog.

Sociaal tarief

Toch profiteert niet iedereen evenveel van de daling van de gemiddelde consumptieprijzen voor gas en elektriciteit. Wie een sociaal tarief geniet, betaalt evenveel als vorige maand, namelijk 858,66 euro voor elektriciteit en 578,08 euro voor gas.

De sociale tarieven zijn immers per trimester bepaald. Door de historisch hoge prijzen in september, werd het sociaal tarief toen opgetrokken voor het laatste trimester van het jaar. Aangezien het tarief vastligt voor de maanden oktober, november en december, is er in de sociale tarieven niets te merken van de daling van de consumptieprijzen.

