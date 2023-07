Gemiddelde Belg laat spaarboekje steeds vaker links liggen

In het eerste kwartaal van dit jaar kende het netto financieel vermogen van de Belgische particulieren een stijging van 22,2 miljard euro tot 1.157,7 miljard, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Bank. De financiële activa bedroegen 1.500,8 miljard, een stijging van 23,5 miljard ten opzichte van eind 2022. Vooral het herstel van de beurzen liet zich voelen. De hogere beurskoersen zorgden voor positieve prijseffecten in de participaties in beleggingsfondsen (+8,3 miljard euro) en beursgenoteerde aandelen (+4,4 miljard euro). Ook de verzekeringsproducten kenden begin dit jaar waardevermeerderingen (+4,9 miljard euro).

De nieuwe financiële verplichtingen van de particulieren stegen licht met 1,4 miljard euro tot een uitstaand bedrag van 343,1 miljard euro. Het overgrote deel van die stijging kwam door de netto-investeringen in hypothecaire kredieten (+1,0 miljard euro), hoewel deze tegelijk waardeverminderingen kenden (-0,3 miljard euro).

Minder geld op zicht- en spaarrekeningen

De lage rentevoeten op zicht- en spaarrekeningen lijken stilaan voor een gedragsverandering te zorgen. We bleven in het eerste trimester verder beleggen in overige deposito’s (+5 miljard euro), mede dankzij het hogere rendement op termijnrekeningen. Verder investeerden we in beleggingsfondsen (+4,2 miljard euro) en schuldbewijzen (+ 3,9 miljard), terwijl het geld op zichtrekeningen verder daalde (-8 miljard euro). De beleggingen op gereglementeerde spaardeposito’s (-0,2 miljard euro) en verzekeringsproducten (-0,1 miljard euro) namen ook lichtjes af.