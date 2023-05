Gemeente Molenbeek stuurt politie om asielcentrum te ontruimen, Fedasil reageert verbolgen: ‘Onmenselijk’

Het opvangcentrum, dat tijdelijk werd opgericht om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en vervolgens de opvangcrisis het hoofd te bieden, bevindt zich in de François Sebrechtslaan in Sint-Jans-Molenbeek.

“De politie is op dit moment aanwezig op de vijfde verdieping, daar bevinden zich de kamers van de bewoners”, zegt Mieke Candaele, directeur Communicatie van Fedasil. “De asielzoekers hebben zichzelf opgesloten, waarop de politie de kamers van buitenaf heeft verzegeld. Deze situatie is ongezien. In het twintigjarige bestaan van Fedasil heb ik zoiets nog nooit meegemaakt”, meent Candaele. “Deze mensen zijn totaal onschuldig en worden het slachtoffer van een situatie waar ze helemaal niets mee te maken hebben. Dit is onmenselijk.”

De perikelen tussen de gemeente Molenbeek en Fedasil over het opvangcentrum zijn niet nieuw. Het centrum werd ruim een jaar geleden geopend om Oekraïense vluchtelingen in op te vangen, maar dat heeft volgens burgemeester Cathérine Moureaux (PS) “de gemeente in enorme moeilijkheden gebracht”. Volgens Moureaux werd er geen rekening gehouden met de socio-economische en financiële moeilijkheden van de gemeente.

De burgemeester vocht de beslissing aan bij het gerecht. In augustus werd Moureaux in het gelijk gesteld: Fedasil moest om stedenbouwkundige redenen het gebouw verlaten. Fedasil heeft in januari opnieuw een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd om het voormalige rusthuis een nieuwe bestemming te geven.

“Ondanks een dubbele veroordeling door de rechtbanken blijft de federale staat bij zijn standpunt en past hij de rechterlijke beslissingen niet toe. De Molenbeekse burgers kunnen dit niet begrijpen, laat staan aanvaarden”, zegt Moureaux.

Fedasil weigert de medewerking bij de geleidelijke ontruiming van het gebouw. “De stedenbouwkundige vergunning is bij het gewest in behandeling, maar in afwachting daarvan wordt er een totaal onveilige situatie gecreëerd. We moeten dit oplossen, maar niet op deze manier. We doen permanente inspanningen om met de gemeente en burgemeester in dialoog te gaan.”

Nicole de Moor: ‘Betreur de actie’

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) reageert op de situatie. “Ik betreur de politieactie aan het centrum Sebrechts in Molenbeek vandaag. De realiteit is dat we vandaag nog altijd geen plaatsen op overschot hebben en dat we geen goed werkende centra kunnen sluiten. Ik open geen centrum in Grimbergen om er nadien één te sluiten in Molenbeek. Fedasil kan dus niet meewerken aan deze evacuatie.”

“Dit is een centrum dat goed werkt, ik begrijp dan ook niet dat men dit wil sluiten. We werkten de laatste tijd goed samen met het lokaal bestuur in Molenbeek. Onder meer met de ontruiming van de Kanaalzone, die een humanitaire urgentie was en waar we samen een humanitaire oplossing hebben gevonden”, vervolgt de Moor. “Ik blijf open staan voor dialoog met het lokaal bestuur om samen een oplossing te vinden voor het voortbestaan van het centrum Sebrechts in Molenbeek.”