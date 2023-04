Gelekte documenten: China sloot in het geheim wel degelijk een wapendeal met Rusland

De documenten waarop The Washington Post zich baseert zijn onderdeel van het omvangrijke lek van geheime Amerikaanse data, dat vorige week aan het licht kwam. De vermeende deal zal de betrekkingen tussen het Westen en China verder op scherp zetten. China beweert sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne neutraal te zijn in het conflict en vandaag nog ontkende de minister van Buitenlandse Zaken wapens aan Rusland te hebben geleverd, of van plan te zijn dat te doen. Maar westerse inlichtingendiensten zeggen al langer aanwijzingen te hebben dat Peking wel degelijk een dergelijke stap overweegt.

De informatie over de deal is volgens The Washington Post aan het licht gekomen door afgeluisterde gesprekken van de Russische geheime dienst. In die gesprekken benadrukten de Russen volgens de krant dat China wilde dat de leveringen geheim zouden blijven. In een ander bestand staat volgens The Washington Post dat Peking van plan was een ‘aanzienlijke’ Oekraïense aanval op Russisch grondgebied met NAVO-wapens aan te grijpen om wapenleveringen naar Rusland te rechtvaardigen.

Een adviseur van president Zelensky zei vanmiddag tegen Reuters dat Oekraïne steeds meer “Chinese componenten” vindt in de wapens en munitie die het Russische leger in Oekraïne gebruikt.