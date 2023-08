Gelekte chatberichten in groep rond Andrew Tate wijzen op misbruik van tientallen vrouwen

Via gelekte chatberichten kon de Britse openbare omroep 45 potentiële slachtoffers identificeren tussen maart 2019 en maart 2020. Het totale aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. In de berichten wordt duidelijk hoe de leden te werk gingen om mogelijke slachtoffers uit te buiten.

De Brits-Amerikaanse Andrew Tate staat, samen met zijn broer Tristan, in Roemenië terecht voor mensenhandel en het vormen van een georganiseerde criminele groep met twee andere verdachten. Andrew Tate wordt ook beschuldigd van verkrachting. Hij ontkent alle aanklachten en noemt de berichten van de BBC “een brutale poging om eenzijdige, niet-geverifieerde beschuldigingen tegen hem te presenteren”.

Volgens Andrew Tate is de ‘War Room’ een netwerk van machtige mannen en mensen die van hen willen leren. Lid worden kost 8.000 dollar per jaar. “De War Room staat voor zelfdiscipline, motivatie en zelfvertrouwen winnen. De groep geeft toegang tot duizenden professionals wereldwijd die persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bevorderen en het belang van verantwoorde keuzes en acties benadrukken”, klinkt het in een verklaring van Tate.

Lees ook ‘Slave these bitches’: dossier tegen Andrew en Tristan Tate toont hoe ze vrouwen met geweld tot seks dwongen

Maar uit de gelekte chats, die BBC kon inkijken, blijkt dat War Room-leden via de zogenaamde ‘PhD-cursus’ (dat staat voor “Pimpin’ Hoes Degree”) leren hoe ze vrouwen moeten benaderen en klaarstomen voor sekswerk. Ze krijgen instructies van ‘generaals’ van War Room om vrouwen te verleiden, te manipuleren en voor een webcam te krijgen. Vaak gaan de mannen aan de haal met het grootste deel dat de vrouwen verdienen.

Iggy Semmelweiss

Nadat hij zijn carrière als kickbokser beëindigd had, begon Tate in het Verenigd Koninkrijk een webcambedrijf. Hiervoor rekruteerde hij jonge vrouwen door hen te verleiden, om hen vervolgens seksueel getinte video’s te laten maken. Kijkers betaalden tussen de 2 en 10 dollar per minuut.

De Tates werden samen met twee vrouwen met de Roemeense nationaliteit eind december 2022 opgepakt door de Roemeense autoriteiten. Het viertal zat in de cel tot een rechter in Boekarest hen eind maart huisarrest oplegde. Begin deze maand kwamen ze vrij, in afwachting van het proces.

Terwijl de meeste media-aandacht over de organisatie gericht was op de broers Tate, ontdekte het onderzoek van de BBC dat een zelfbenoemde ‘tovenaar’ die het alias ‘Iggy Semmelweiss’ gebruikt de ware leider en intellectuele drijvende kracht van de War Room lijkt te zijn.