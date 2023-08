Gelekte berichten onthullen hoe Kremlin infiltreerde in Duitse extreemrechtse partij

Het berichtenverkeer vond plaats tussen Vladimir Sergienko - een tot Duitser genaturaliseerde medewerker van extreemrechts parlementslid Eugen Schmidt - en een zekere Alexei, van wie vermoed wordt dat hij een agent is van de Russische geheime dienst FSB. Sergienko moest er onder meer voor zorgen dat de levering van Duitse Leopard 2-tanks aan Oekraïne gestopt of toch op zijn minst vertraagd werd. Dat gebeurde door allerlei rechtszaken aan te spannen tegen de Duitse regering.

Sergienko liet Alexei begin maart weten dat de juridische strijd 93.000 dollar (84.000 euro) zou gaan kosten, onder meer omdat hij een gespecialiseerd advocatenkantoor wilde inschakelen. Alexei antwoordde daarop dat hij het verzoek had doorgegeven aan hogerhand en dat hij het zou laten weten als hij meer wist.

Geld

In april stuurde Sergienko een bericht naar Alexei met de vraag om het geld te krijgen via een Duitse ngo. De Rus antwoordde dat dit geen probleem was. Ze spraken ook af om elkaar twee dagen later in persoon te ontmoeten, maar het is niet bekend of dat ook gebeurde en wat er uit die ontmoeting voortkwam.

Daarnaast had Sergienko ook een hand in het schrijven van speeches voor het AfD en deed hij lobbywerk voor pro-Russische organisaties, allemaal in opdracht van Alexei.

Zijn werk viel niet meteen op, want het AfD heeft openlijk Russische sympathieën. De partij is tegen de sancties die Rusland werden opgelegd na de invasie en tegen militaire hulp aan Oekraïne.

Sergienko stond echter al langer op de radar van westerse veiligheidsdiensten. Zo reisde hij de afgelopen jaren tientallen keren naar Rusland - onder meer de dag voor de invasie - pleitte hij op de Russische staatstelevisie voor de overgave van Oekraïne in de oorlog en is hij een notoir verspreider van samenzweringstheorieën. Tegelijk heeft hij door zijn beroep ongehinderd toegang tot het Duitse parlement.

Op scherp

De nieuw gelekte berichten zullen de Europese veiligheidsdiensten vermoedelijk nog op scherp zetten. Er werd al langer vermoed dat er een geldstroom is tussen Rusland en het AfD, maar dat is nooit bewezen. Die geldstroom zou nu ook betrekking kunnen hebben op andere leden van het Duitse parlement die “betrokken waren bij de zaak”, volgens Sergienko.

Lees ook EU uit, vluchtelingen weg: AfD radicaliseert en steeds meer Duitsers lusten er pap van

Zijn gelekte e-mails zouden hem trouwens nog extra problemen kunnen opleveren. Bij de documenten die daarin gevonden werden, zaten onder meer screenshots van twee Russische identiteitsdocumenten: een binnenlands paspoort en een reispaspoort op zijn naam, beide uitgegeven begin 2022.

Sergienko kreeg in november 2022 echter het Duitse staatsburgerschap en vermeldde daarbij niet dat hij ook een Russisch staatsburger was. De Duitse wet staat een dubbele nationaliteit niet toe.