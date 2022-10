Geestelijke leider beschuldigt VS en Israël van aanwakkeren Iraanse protesten na de dood van Amini (22)

Sinds 16 september wordt in Iran al elke dag geprotesteerd, nadat de 22-jarige Amisi in het ziekenhuis overleed. Zij was drie dagen eerder door de zedenpolitie gearresteerd, omdat zij zich niet gehouden zou hebben aan de strenge kledingvoorschriften in het islamitische land. Bij de protesten vielen al zeker 92 doden in Iran.

Op een diploma-uitreiking voor officieren van de militaire academie in Teheran reageerde de geestelijke leider Ali Khamenei voor het eerst op de dood van de jonge vrouw. “Ik zeg onomwonden dat deze rellen en onveiligheid het werk zijn van Amerika, het zionistische regime en hun ‘agenten’, met de hulp van enkele verraderlijke Iraniërs in het buitenland”, verklaarde Khamenei.

“De dood van het meisje heeft onze harten gebroken, maar wat niet normaal is, is dat sommige mensen zonder bewijs of onderzoek de straten onveilig maken, de koran verbranden, de hijab van gesluierde vrouwen verwijderen, moskeeën en auto’s in brand steken”, zei hij nog.

Lessen opgeschort

Ondertussen zijn in de Iraanse hoofdstad Teheran de lessen ter plaatse aan de belangrijkste wetenschappelijke universiteit van het land vanaf maandag opgeschort nadat er zich zondagavond gewelddadige incidenten voordeden tussen studenten en de ordediensten. Dat meldt plaatselijk nieuwsagentschap Mehr.

Lees ook Betogers in Iran houden vol: ‘Iraanse vrouwen hebben veel hoofddoeken, ze moeten ze één voor één verbranden’

Volgens Mehr verzamelden zondagnamiddag zo’n 200 studenten aan de universiteit, waar ze slogans scandeerden tegen het religieuze systeem dat in de islamitische republiek van kracht is, zoals “vrouw, leven, vrijheid” en “studenten verkiezen de dood boven vernedering”. De studenten protesteerden, naast de dood van Amini, ook tegen de arrestaties van demonstrerende studenten bij eerdere manifestaties.

In de hele wereld worden inmiddels betogingen georganiseerd uit solidariteit met de Iraanse vrouwen. Zaterdag vonden er in meer dan 150 steden, waaronder Brussel en Gent, manifestaties plaats.