Geen verdere daling: inflatie in juli blijft steken op 4,14 procent

De gemiddelde levensduurte lag deze maand 4,14 procent hoger dan in juli vorig jaar. In juni bedroeg de inflatie nog 4,15 procent. Daarmee ligt de inflatie al heel wat lager dan het hoogtepunt in oktober, toen het leven nog 12,27 procent duurder was dan een jaar eerder. Die duidelijk dalende trend wordt nu echter niet verdergezet.

Deze maand werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor elektriciteit, aardgas, groenten, brandverzekeringen en vis en zeevruchten. In deze vakantiemaand werden ook vliegtuigtickets, hotelkamers, pakketreizen in België en de restaurants en cafés duurder. Alcoholische dranken en vloeibare brandstoffen daalden dan weer in prijs.

Op jaarbasis blijft wel sprake van een forse stijging van de voedingsprijzen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt in juli nog altijd uit op 13,23 procent (14,43 procent in juni). Op het vlak van energie is er een negatieve inflatie van -24,11 procent, (-25,82 procent vorige maand). De terugval van de inflatie de afgelopen maanden kan dan ook vooral worden toegeschreven aan de daling van de energieprijzen.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedroeg in juli 7,88 procent, tegenover 8,14 procent in juni.