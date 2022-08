Geen verdelging meer van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen: ‘Eerste dodelijk slachtoffer valt dit jaar nog’

Het Vlaams Bijeninstituut, dat instaat voor het opsporen en verdelgen van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen, kan voorlopig geen nesten meer bestrijden. Vorig jaar beschikten ze nog over een budget van 60.000 euro van de overheid om de strijd tegen de beestjes aan te gaan. Daarvan bleef nog ongeveer 30.000 over, maar dat restbedrag is nu ook op.

De Vlaamse overheid heeft ook nog geen nieuw budget gevonden. Een persattaché van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v): “Er is momenteel geen extra budget voorzien voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Met het Vlaamse Bijenactieplan voorzien we 407.000 euro aan basissubsidie voor de uitvoering van het Vlaams bijenteeltprogramma waarin ook budget voorzien is voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. We zijn steeds bereid om met alle betrokken partners opnieuw rond de tafel te zitten om de prioriteiten te herbekijken en op scherp te stellen.” Voor de 407.000 euro waarvan sprake is, loopt echter nog een projectaanvraag. Concreet wil dat zeggen dat er normaal gezien pas een nieuw budget is in 2023.

Het Vlaams Bijeninstituut, dat inmiddels al meer dan driehonderd nesten verdelgde, reageert aangeslagen. “We zijn al drie jaar in gesprek over een beheerregeling, en die is er nog steeds niet”, zegt voorzitter René De Backer. “Nu hebben we geen centen meer om onze professionele mensen de nesten te laten verdelgen. We zitten dus met een probleem.”

‘Groot risico’

Normaliter kunnen mensen als ze een nest aantreffen vanop een veilige afstand een foto nemen en de foto doorsturen naar vespawatch.be. Vespawatch, dat beheerd wordt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), bekijkt kijkt vervolgens of het effectief om de Aziatische hoornaar gaat en geeft een seintje aan het Vlaams Bijeninstituut. Zij sturen dan professionele verdelgers naar het nest. Die verdelgers zijn erkend, want de verdelging - die volgens deze procedure gratis is - vereist een speciale techniek. “Maar als er geen budget meer is, kunnen we dus niet meer verdelgen”, zegt De Backer.

De vraag is nu of andere professionals de nesten voorlopig kunnen verdelgen. Volgens De Backer wordt dat moeilijk. “De verdelging is risicovol en moet gebeuren door speciaal daarvoor opgeleide mensen, zoals professionele verdelgers die bij ons een opleiding kregen.” De Backer vreest dat mensen nu zelf de nesten zullen proberen te verdelgen. “Dat is een groot risico en zou een zeer slecht idee zijn, want de Aziatische hoornaar is zeer agressief. Vorige week waren er vier ernstige steekincidenten in Vlaanderen, met hospitalisatie. Het eerste dodelijk incident mogen we dit jaar nog verwachten in Vlaanderen.” waarschuwt De Backer.

Eerder liet De Backer al in deze krant optekenen dat Aziatische hoornaars enkel mensen aanvallen als ze menen dat hun nest bedreigd wordt. De hoornaars hebben twee verdedigingsmechanismen: enerzijds hebben ze een angel, waarmee ze meermaals kunnen steken, anderzijds kunnen ze ook de ogen herkennen van hun belagers, waar ze gif in spuwen. Daardoor proberen ze hun aanvallers tijdelijk te verblinden, waarna ze massaal aanvallen. Een enkele Aziatische hoornaar is ongevaarlijk.