Geen Rock Werchter en Paleis 12: Stromae annuleert rest van zijn tournee

Stromae annuleert zijn volledige Multitude tour. “Het is is een moeilijke beslissing, maar wel een die nodig is om beter te kunnen worden”, schrijft Paul Van Haver, zoals Stromae echt heet, op Instagram. Zijn optredens in Paleis 12 (3 juni) en op de Main Stage van Rock Werchter (29 juni) zullen dus niet meer doorgaan.

Een maand geleden was Stromae ook al genoodzaakt om zijn optredens tot eind mei te schrappen. “Ik ben tot het besef gekomen dat mijn huidige gezondheidstoestand me momenteel niet toestaat om jullie te zien”, schreef hij toen naar zijn fans.

De zanger was voorheen al een lange periode out door een slechte reactie op antimalaria-medicatie en een zware burn-out. “Er werd vastgesteld dat ik leed aan een psychische aandoening, veroorzaakt door het medicament. Ik was bang dat ik mezelf iets zou aandoen, ik was mezelf niet meer”, zei hij toen in een interview met Libération.

Stromae keerde in 2022 na die lange onderbreking terug op het podium en een nieuwe plaat Multitude. Het album was een weerspiegeling van de zware periode die hij achter de rug had, met als blikvanger de song ‘L’enfer’ over zelfmoordgedachten en eenzaamheid. Maar de zanger leek die donkere bladzijde omgedraaid te hebben.