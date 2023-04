Geen plaats voor honderden anderstalige jongeren op school: ‘Zij missen zo kansen om Nederlands te leren’

Het probleem stelt zich vooral in de steden in de provincie Antwerpen. In Turnhout is er geen plaats voor een 30-tal jongeren, in Mechelen gaat het om 73 jongeren en in de stad Antwerpen staan 320 jongeren op een wachtlijst. Leuven heeft plaats tekort voor 15 à 20 jongeren, Brussel probeert samen te werken met scholen in de Vlaamse Rand om een oplossing te vinden voor zo’n 55 leerlingen. In alle centrumsteden samen gaat het om meer dan 550 jongeren op de wachtlijst. Daarbij zitten mogelijk dubbeltellingen, een jongere kan zich bijvoorbeeld in twee steden tegelijk op een wachtlijst laten zetten.

Doordat de jongeren geen les kunnen volgen, “missen ze niet alleen kansen om de taal te leren en zich verstandig te ontwikkelen, het sluit hen ook nog uit in andere betekenissen”, zegt Johan De Wilde, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform in Aalst. Hij maakt scholen in de regio warm voor een OKAN-werking (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers). “Hun recht op onderwijs wordt geschonden.” Op Radio 1 schetst hij welke impact dat heeft op de ouders: “Als vluchteling wil je dat ook je kinderen goed terechtkomen. Als je dan ziet dat die verloren lopen, is dat een permanente vorm van stress.”

Veel steden benadrukken wel dat scholen de laatste tijd al enorme inspanningen hebben gedaan om plaatsen te creëren. Cijfers bevestigen dat: vorige maand waren 8.454 OKAN-leerlingen ingeschreven in het voltijds secundair onderwijs. Dat is de helft meer dan in maart 2022 en het hoogste aantal tot nu toe.

Maar op het terrein blijkt de zoektocht naar voldoende lokalen en leerkrachten het grootste hinderblok. Er is al een lerarentekort en de job van OKAN-leerkracht is uitdagend, want je krijgt een erg diverse groep leerlingen met soms zware emotionele bagage uit oorlogsgebieden. Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst naar het lerarentekort en kijkt naar het federale asielbeleid voor een oplossing: “We roeien met de riemen die we hebben, vooral de toestroom van vluchtelingen moet stoppen.”