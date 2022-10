Geen plaats: Fedasil moet nu ook gezinnen met kinderen op straat zetten

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft ongeveer 125 personen, die deel uitmaken van gezinnen, buiten op straat moeten zetten omdat Fedasil geen plaats meer voor hen heeft in de opvang.

“Vandaag is er voor het eerst geen opvang voor families”, bevestigt de woordvoerder van DVZ, die het cijfer officieel nog niet kan bevestigen.

Al maanden is er onvoldoende plaats in de asielopvang voor alleenreizende mannen, om genoeg bedden vrij te houden voor kwetsbare personen en gezinnen. België is nochtans verplicht om elke asielzoeker bed, bad en brood te geven. Deze week moesten ook niet-begeleide minderjarige vreemdelingen de nacht op straat doorbrengen, nu blijkt er ook onvoldoende plaats voor alle gezinnen.

Hulporganisatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft Fedasil aangeboden om deze week noodopvang te vinden in hotels. De vzw staat nu aan het Pacheco-gebouw in Brussel, waar DVZ en Fedasil zitten, om een oplossing voor deze mensen te vinden.

“Het gaat om families, met ook hele kleine kinderen, die geen plaats krijgen in de normale asielopvang", zegt Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Van die 125 personen zijn er een aantal mensen die zelf een oplossing vonden, maar voor ongeveer een zeventigtal zoeken we nu plaatsen in hotels. We brengen hen met bussen ter plaatse.”

Ook enkele niet-begeleide minderjarigen, die dus zonder familieleden hier zijn, krijgen via Vluchtelingenwerk Vlaanderen onderdak. De organisatie krijgt de onkosten daarvoor vergoed door Fedasil, maar benadrukt dat het dat maar één week op zich wil nemen, zodat gezinnen en minderjarigen komend weekend niet op straat slapen.

“Met dit voorstel geven we de regering de tijd om actie te ondernemen”, klinkt het bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Opnieuw nemen de ngo’s de taak op zich om te zorgen voor huisvesting, waar de overheid het laat afweten.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) is voorlopig niet bereikbaar voor een reactie. Eerder deze week legde ze een winterplan op de tafel van de regering. “Bijkomende maatregelen dringen zich op, zo niet dreigt de opvang van kwetsbare asielzoekers op de helling komen te staan”, zei ze dinsdag in een persmededeling.

Dit bericht wordt aangevuld.