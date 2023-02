Geen nieuwe Europese stunt voor Club Brugge tegen Benfica

Club Brugge verspilde veel energie in een sterke openingsfase en moest nadien het commando laten aan de Portugese competitieleider. Joao Mario (51.), vanop de stip, en David Neres (88.) zorgden voor de goals. De terugwedstrijd in Lissabon staat op dinsdag 7 maart op het programma.

Beide ploegen begonnen de partij in het Jan Breydelstadion met het mes tussen de tanden. Mignolet moest al na vier minuten tussenkomen bij een kopballetje van Ramos, een minuut later zette Buchanan vanuit een scherpe hoek ook Benfica-doelman Vlachodimos aan het werk. Noa Lang, door Club-coach Scott Parker opnieuw als valse negen uitgespeeld, vlamde na een knappe solo over.

Benfica had het lastig met het enthousiasme en de druk van Club Brugge. Na een kwartier kon Grimaldo op het nippertje een knal van Lang afblokken. Het Brugse publiek smulde ervan. De Benfica-fans ontstaken massaal Bengaals vuurwerk.

Sfeer slaat om

Halverwege de eerste helft sloeg de sfeer echter om. Benfica nam plots fors over. Antonio Silva kwam met een kopbal dichtbij de openingsgoal en een carambole met drie Club-verdedigers belandde gelukkig voor de thuisploeg op het dak van het doel. Het regende opeens kansen voor de bezoekers. Rafa Silva vond de paal en Mignolet op zijn weg, Ramos knikte over.

Van aanvallende intenties was bij de thuisploeg al even geen sprake meer. In het absolute slot van de eerste helft veerde het Jan Breydelstadion toch nog eens op. Odoi kopte aan de tweede paal een vrijschop van Lang tegen de netten, maar werd nipt afgevlagd voor buitenspel. Het was een klein wonder dat het na een erg intense eerste helft nog 0-0 stond.

Na de pauze werd meteen duidelijk dat Club Brugge veel energie had verspild in de eerste periode. Benfica monopoliseerde de bal. Vroeg in de tweede helft trapte Hendry in de zestien ongelukkig Ramos aan en de bal ging op de stip. Joao Mario schoot de elfmeter met een gelukje, via Mignolet en de lat, tegen de touwen, 0-1.

Benfica had de controle

Club probeerde het evenwicht te herstellen, maar Benfica had controle. De bezoekers haalden sterspelers Rafa Silva en Gonçalo Ramos, beiden nog maar net hersteld van een spierblessure, even voorbij het uur al naar de kant. Maar dat veranderde het spelbeeld niet. Chiquinho tikte voor Benfica net over. Club kwam niet verder dan de zestien van Vlachodimos. Een gretige Lang vond te weinig steun bij zijn medemaats.

Benfica lachte in haar vuistje en maakte het twee minuten voor tijd helemaal af. Invaller Neres kon na dom balverlies van Meijer alleen op Mignolet af en schoof de bal keurig voorbij de Gouden Schoen. In de toegevoegde tijd werd zelfs een tweede treffer van Neres nog afgekeurd voor buitenspel. Eindstand: 0-2. Club heeft in Lissabon een mirakel nodig om nog door te stoten naar de kwartfinales.