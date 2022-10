Geen mondmaskers in basisonderwijs deze winter: akkoord over coronastrategie in onderwijs

Het centrale uitgangspunt is dat scholen zoveel mogelijk open moeten blijven, zelfs als de cijfers in de rest van de samenleving stijgen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zou men lokaal kunnen beslissen om enkele klassen of scholen kortstondig te sluiten. Om dat te vermijden, roepen de koepels leerkrachten, leerlingen en ouders op om thuis te blijven als ze zich ziek voelen.

Opvallend: kinderen in het basisonderwijs kunnen niet langer verplicht worden om een mondmasker te dragen. In het secundair onderwijs zal dat nog wel kunnen, maar alleen als ook andere sectoren in de samenleving een mondmasker moeten dragen. In dat geval mogen leerkrachten hun mondmasker afzetten als er voldoende ventilatie of afstand tot de leerlingen is. Verder houdt het onderwijsveld ook vast aan de coronabarometer.