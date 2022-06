Geen misverstand over kalkoen meer mogelijk: ook bij de VN is Turkey voortaan Türkiye

De Verenigde Naties gaan Turkije voortaan aanduiden als ‘Türkiye’ (spreek uit Tuurkiejèh). Een woordvoerder van secretaris-generaal António Guterres heeft dat bevestigd. Eerder deze week diende de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu een verzoek in tot de naamswijziging.

In december vaardigde president Recep Tayyip Erdogan al een decreet uit om de Turkse schrijfwijze te gebruiken in publicaties en andere uitingen van de overheid. Fabrikanten werden opgeroepen voortaan ‘Made in Türkiye’ op hun labels te zetten. Ook de internationale tv-zender TRT World heeft het sindsdien over Türkiye, hoewel verslaggevers zich nog af en toe vergissen en ‘Turkey’ zeggen.

Op de website legde de zender destijds uit dat de verwarring met het Engelse woord voor ‘kalkoen’ een van de redenen is om over te gaan op de Turkse variant. De associatie met de vogel zou de reputatie van het land kunnen schaden. Bovendien, aldus TRT, zegt de Cambridge Dictionary dat het woord ‘turkey’ ook kan verwijzen naar ‘iets dat hopeloos mislukt’ of ‘een dom of gek persoon’.

‘Hello Türkiye’

President Erdogan onderbouwde zijn decreet met het argument dat ‘Türkiye’, zoals de Turken hun land sinds de stichting in 1923 zelf noemen, beter “onze cultuur, bevolking en waarden vertegenwoordigt”. Het is de vraag of Engelstalige landen de nieuwe schrijfwijze zullen overnemen. Vermoedelijk bestaat in Ankara tegen het woord ‘Turkije’ minder bezwaar.

Eerder dit jaar bracht het Turkse ministerie van Toerisme een video uit waarin, naast promotie van Turkije als toeristenoord, het nieuwe internationale merk werd geïntroduceerd. In het reclamefilmpje spraken toeristen uit diverse windstreken de groet ‘Hello Türkiye’ uit.

De Engelse naam van de kalkoen, zo’n 600 jaar oud, is waarschijnlijk te danken aan de (veronderstelde) Turkse herkomst van het beest. Overigens is het Turkse woord voor kalkoen ‘hindi’, terwijl India in het Turks ‘Hindistan’ heet, ‘Kalkoenland’ dus.