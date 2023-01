► ‘Geen misdrijf, maar wel een zonde’: paus Franciscus spreekt zich uitzonderlijk uit over homoseksualiteit

Bekijk: paus Franciscus over homoseksualiteit

“De veroordeling van homoseksualiteit gaat ver”, aldus paus Franciscus tegenover het persbureau. Hij keurt af dat ‘meer dan vijftig’ landen nog steeds homoseksualiteit vervolgen en ‘onnatuurlijk’ noemen. “Homoseksualiteit is geen misdaad, het is iets menselijks”, klinkt het. Volgens AP is het de eerste keer dat een paus zulke uitspraken doet.

Toch benadrukt de paus ook dat homoseksualiteit in het Vaticaan nog steeds gezien wordt als een zonde. “Het is geen misdaad, maar het is wel een zonde”, zegt paus Franciscus. “Net zoals het een zonde is om je naasten niet lief te hebben.”