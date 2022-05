Geen ‘mevrouw’ of ‘mijnheer’ meer in brief? Ambtenaren krijgen handleiding genderinclusief schrijven

Zo wordt aangeraden om het niet langer over een ‘secretaresse’ te hebben, maar over een ‘administratief medewerker’, niet over een ‘geneesheer’, maar over een ‘geneeskundige’, ‘arts’, of ‘dokter’, en niet over een ‘agent(e)’ maar over een ‘agent/agente’, “omdat de vrouwelijke vorm tussen haakjes suggereert dat die van ondergeschikt belang is”, staat in de brochure.

Federale ambtenaren krijgen ook de raad om ‘geachte heer’ of ‘geachte mevrouw’ te vervangen door ‘beste’ of ‘geachte klant’. Verder wordt geadviseerd om op een omslag niet langer ‘Mijnheer Robin Janssens’ te schrijven, maar enkel nog ‘Robin Janssens’.

Experts juichen de gids toe. “Deze gids lijkt me een belangrijke eerste stap”, zegt trainer genderbewuste communicatie bij RoSa vzw Sofie Verhalle. “Er volgen ongetwijfeld nog verdere stappen.”

Belangrijk is dat het om adviezen en suggesties gaat, en niet om regels. Ze voegt nog toe dat de Vlaamse overheid eerder al een gelijkaardig initiatief nam en haalt ten slotte het voorbeeld van de NMBS aan. Zo wordt op de trein niet langer “beste dames en heren” omgeroepen, maar “beste reizigers”. “Dit vanuit de vaststelling dat het er op dat moment niet toe doet of je man of vrouw bent.”