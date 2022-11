Geen meerderheid voor links óf rechts: Denemarken koerst af op eerste centrumregering in 40 jaar

De Sociaaldemocraten van premier Mette Frederiksen zijn opnieuw de grootste partij van Denemarken. De partij krijgt naar verwachting 23 procent van de stemmen, een klein verlies ten opzicht van de vorige verkiezingen in 2019. Frederiksens ‘rode’ blok van linkse en sociaal-liberale partijen kan rekenen op 85 zetels. Dat is vijf te weinig voor een meerderheid in het 179 zetels tellende parlement.

Deense politieke partijen scharen zich traditiegetrouw achter het linkse (rood) of het rechtse blok (blauw). Bij elke verkiezing strijden de twee blokken om de meerderheid en daarmee de regeringsmacht. Nu lijken beide coalities voor het eerst tekort te komen. Oppositiepartij de Liberalen, de Deense VVD, eindigde als tweede met 15 procent van de stemmen. In totaal kan het rechtse blok rekenen op zo’n 75 zetels.

Gematigden worden derde partij

Dat beide blokken te kort komen is te verklaren door de opvallende winst voor de nieuwe partij van oud-premier Lars Løkke Rasmussen. De Gematigden krijgen volgens de exitpoll ruim 9 procent van de stemmen en worden daarmee de derde partij van land. Rasmussen voerde campagne voor een centrumcoalitie van Sociaaldemocraten en Liberalen. Zo’n paarse regering is in Denemarken ongebruikelijk en sinds 1978 niet meer voorgekomen. Ook premier Frederiksen lijkt klaar voor de historische kentering. Aan het begin van de verkiezingscampagne beloofde ze een ‘brede regering bestaande uit partijen van beide kanten van het politieke midden’.

Overigens kan Rasmussen met zijn zeventien zetels ook een van de twee politieke blokken aan een meerderheid helpen. De politieke veteraan was van 2009 tot 2019 de leider van de Liberalen. In die periode was hij twee keer premier van een onversneden rechts kabinet, dat delen van de zorg privatiseerde en asielzoekers hun juwelen liet inleveren ter bekostiging van de asielprocedure.

In 2019, toen hij het premierschap verloor aan Frederiksen, maakte Rasmussen een ommezwaai. Midden in de verkiezingscampagne zei hij dat het tijd was voor een regering van het midden – tot ontsteltenis van zijn partijgenoten. Na de verkiezingen stopte hij als partijleider, een jaar later verliet hij zijn partij. Vorig jaar richtte hij de Gematigden op.

Deense Democraten winnen, radicaal-rechtse Volkspartij verliest

Ook een andere nieuwe partij, de Denemarken Democraten, boekte winst. Dit is de partij van oud-immigratieminister Inger Støjberg, ook een ex-Liberaal, die vorig jaar werd veroordeeld tot twee maanden celstraf (die ze thuis met enkelband mocht uitzitten) omdat ze als minister onder Rasmussen echtparen die asiel aanvroegen van elkaar had gescheiden. Ze werd na haar veroordeling ook uit het parlement gezet, een unicum. Met haar Deense Democraten zinde ze op een comeback. Ze wil een (nog) strenger Deens immigratiebeleid en werpt zich op als de verdediger van het platteland.

De radicaal-rechtse Deense Volkspartij, die in 2015 nog 21 procent van de stemmen haalde, eindigt nu op minder dan 3 procent. Dat komt onder meer omdat immigratie veel minder een belangrijk thema is in Denemarken. Dat komt doordat de Sociaaldemocraten jaren geleden op dit punt een forse draai naar rechts hebben gemaakt om andere partijen de wind uit de zeilen te nemen. De Sociaaldemocratische regering werkte de afgelopen jaren aan een plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen om daar hun procedure af te wachten.

Dat Denemarken naar de stembus ging, kwam doordat begin oktober de minderheidsregering van Frederiksen struikelde over het ‘nertsenschandaal’: tijdens de coronapandemie liet de regering uit voorzorg vijftien miljoen nertsen ruimen. Een commissie oordeelde later dat die beslissing illegaal was. Frederiksen bleef achter haar besluit staan, tot teleurstelling van een van haar gedoogpartners, die het vertrouwen in haar opzegde. De nertsencrisis toonde volgens hen aan dat er te veel macht lag in de handen van één partij. Deze gedoogpartner, de Sociaal Liberalen, kreeg 4,7 procent van de stemmen, de helft minder dan in 2019.