Geen meerderheid voor Erdogan: tweede ronde voor Turkse presidentsverkiezingen op 28 mei

Met nog 35.000 stemmen te tellen staat president Recep Tayyip Erdogan aan de leiding, maar hij kan geen absolute meerderheid meer halen. Hij wist 49,51 procent van de Turkse kiezers te overtuigen. Zijn uitdager, Kemal Kiliçdaroglu, haalt 44,88 procent van de stemmen. Dat meldt Ahmet Yener, het hoofd van de Turkse verkiezingsautoriteit.

De tweede ronde van de presidentverkiezingen vindt plaats over twee weken, op zondag 28 mei. De derde presidentskandidaat, Sinan Ogan, kreeg maar 5,2 procent van de stemmen en valt daarom af voor de tweede ronde. Hij liep in de peilingen van de afgelopen tijd al flink achter op Erdogan en Kilicdaroglu. Daarom werd Ogan niet gezien als een echte kanshebber. Muharrem Ince kreeg nog minder stemmen, maar hij trok zich vorige week op het laatste moment als kandidaat terug.

Ruim 64 miljoen Turken mochten stemmen. De opkomst in Turkije lag volgens persbureau Anadolu op 88,9 procent. In het buitenland ging het om 52,7 procent. In ons land haalde Erdogan 72,31 procent van de stemmen binnen. Kiliçdaroglu kreeg 24,65 procent van de stemmen in ons land.