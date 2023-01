▶ Geen Golden Globe voor ‘Close’ van Lukas Dhont: ‘Toch een fantastische avond, er waren heel wat complimenten’

De Golden Globes waren in het verleden een goede graadmeter voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen die eind maart worden uitgereikt.

Close is de Belgische Oscarinzending en haalde de shortlist van vijftien films in de categorie Beste internationale speelfilm. Op 24 januari zal duidelijk worden of de film van Dhont bij de vijf genomineerden is.

Ontgoocheling klinkt er niet bij Dhont vanuit Los Angeles. “Het was een fantastische avond. We zijn super content. Er waren heel wat complimenten”.

Volgens de regisseur begint de film in de VS echt te leven, ook al moet Close er nog in de filmzalen komen. “De zichtbaarheid door de nominatie is een enorm cadeau. Een Globe winnen had natuurlijk nog meer bijgedragen tot die zichtbaarheid”.

De film over vriendschap en het verlies van vriendschap blijkt veel mensen te raken. “Of het nu iemand van 80 jaar is of van 15 jaar. Mensen die worden geraakt door de film, zijn de mooiste complimenten die ik kan krijgen”, zegt de regisseur over Close.

Lees ook Brengt Lukas Dhont eindelijk hét gouden beeldje mee? Experts over hoe dicht ons land bij een Oscar staat

De grote winnaar van de Golden Globes is de Ierse film The Banshees of Inisherin. De duistere komedie die in de jaren 1920 op een Iers eiland speelt, nam de prijs voor beste komische film mee naar huis, terwijl hoofdrolspeler Colin Farrell tot beste acteur werd gekozen en schrijver-regisseur Martin McDonagh de categorie scenario won.

Acteur Eden Dambrine en regisseur Lukas Dhont bij de uitreiking van de European Film Awards in Reykjavik, vorige maand. Beeld BELGA

Ook Everything Everywhere All at Once, dat met zes nominaties de avond inging, deed het goed: Michelle Yeoh en Ke Huy Quan wonnen trofeeën voor hun acteerwerk. The Fablemans won de prijs voor beste dramafilm, terwijl Steve Spielberg tot beste regisseur werd gekroond.

Aan de tv-kant werd Abbott Elementary geëerd als beste komedie, terwijl ook de acteurs Quinta Brunson en Tyler James Williams een hoofdprijs wonnen. The White Lotus zette vier nominaties om in twee trofeeën, een voor de beste korte serie en een andere voor actrice Jennifer Coolidge (beste bijrol).

De uitreiking van de Golden Globes was dinsdag na een jaar afwezigheid weer op televisie te zien. Vorig jaar besloot de Amerikaanse zender NBC de uitreiking van de film- en televisieprijzen niet uit te zenden vanwege kritiek op het gebrek aan diversiteit van de leden van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de Golden Globes.