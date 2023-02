Geen doorbraak na stikstof-overleg tussen Jambon en partijvoorzitters, dossier over krokusvakantie getild

De Vlaamse regering is diep verdeeld over het stikstofdossier. De voorbije week werd intensief onderhandeld over het stikstofdossier, maar een akkoord is nog steeds veraf. Donderdagavond gingen cd&v en N-VA gefrustreerd uit elkaar. Voor N-VA ligt alles klaar om te landen, maar bij cd&v worden de nieuwe voorstellen van N-VA afgedaan als “waanzin”.

Ook vrijdag was een doorbraak nergens te bespeuren. In een korte verklaring liet Jambon weten dat hij de partijvoorzitters van de drie regeringspartijen N-VA (Bart De Wever), cd&v (Sammy Mahdi) en Open Vld (Egbert Lachaert) vorderde voor consultaties, deze namiddag in Antwerpen. Hij stelde ook zijn geplande vakantie uit. Jambon wilde van de partijvoorzitters weten of ze wel een akkoord willen bereiken.

Weinig vooruitgang

Na het overleg dat rond 16 uur werd afgerond, bleek er nog geen doorbraak in het dossier. Open Vld-voorzitter Lachaert zei bij het buitengaan dat “de partijen verder aan de slag gaan onder initiatief van de minister-president.” Het debat verhuist na de krokusvakantie opnieuw naar de regering. Volgens aanwezigen werd er weinig vooruitgang geboekt.

Volgens Jambon was de vergadering met de voorzitters noodzakelijk. “Ik denk dat dit is moeten gebeuren”, zegt hij. “Soms, als het een moeilijk moment is, moet je er anderen bij halen die ook betrokken zijn.” De krokusvakantie zal worden gebruikt om de zaak technisch verder uit te klaren. In de week na de vakantie wil Jambon een akkoord. “De drie partijen hebben hier uitgesproken dat ze echt wel een akkoord willen maken”, zegt hij. “Maar iedereen beseft dat het geen eenvoudige zaak is.”

Er is volgens de minister-president nu een context van vertrouwen gecreëerd. Een nieuwe samenstelling van de regering is volgens hem niet aan de orde.

Compromisnota

Jambon legde vanochtend nog een compromisnota op tafel, waar ook Open Vld een goeie basis in zag om op verder te werken. Maar voor cd&v was die nota onbespreekbaar. Verscheidene coalitiebronnen geven zelf aan: deze crisis is “ongezien” voor de Vlaamse regering.

“Federaal zou ik nu naar de koning gaan”, zei Jambon aan de tafel van de ministerraad. In tegenstelling tot het federaal niveau wordt het Vlaamse parlement niet ontbonden als de regering valt. Daardoor is het quasi onmogelijk om de regering te laten vallen.

Al de hele week klinkt bij N-VA en Open Vld luidop de vraag: wat wil cd&v? Steeds meer overheerst aan de onderhandelingstafel het gevoel dat het niet enkel over stikstof gaat, maar ook over de partijbelangen van cd&v. De christendemocraten zouden uit zijn op een crisis om te tonen dat ze het opnemen voor de boeren. Maar bij cd&v heet die lezing “onzin”. Volgens hen roepen de andere partijen net de crisis af om cd&v in het nauw te drijven, zodat ze niet anders kunnen dan inbinden.