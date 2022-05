Geen concrete aanwijzingen van ‘needle spiking’ op Hasselts tienerfestival: ‘Urineresultaten allemaal negatief’

Alle meisjes die gisteravond zijn opgenomen in het ziekenhuis na de massahysterie op het jongerenfestival in Hasselt zijn naar huis. Niemand van hen is geïntoxiceerd, en sporen van effectief prikken met een naald zijn niet terug te vinden. Eén tienermeisje die in het ziekenhuis was opgenomen, duidde nochtans een plaats aan op haar lichaam waar ze een prik of pijnscheut ervaarde, maar ook haar test blijkt negatief en een verwonding of sporen van een mogelijke prik blijken niet terug te vinden.

“Je kan dat ook moeilijk zien", zegt Jos Vandekerkhof, hoofdarts van het Jessaziekenhuis. “Het wil daarom niet zeggen dat het niet is gebeurd. Maar zonder een bloeduitstorting door het gevolg van een prik, is het bijzonder moeilijk te achterhalen.” Een dag later wijst het gegeven dus eerder naar massahysterie ten gevolge van iemand die een pijnscheut voelde in de massa, en het linkte aan ‘needle spiking’.

Toen het gegeven ook tot bij artiest Joost geraakte, riep die via de micro op je te laten controleren als je een mogelijke prik voelde, wat de hysterie alleen maar aanwakkerde.

Zo getuigt één van de aanwezige meisjes. “Het werd benauwd, iedereen duwde tegen elkaar. Links en rechts zag ik meisjes neervallen. Een gegeven moment lag zelfs iemand pal onder mij met haar gezicht naar boven. Het was héél akelig.” Het is die hysterie met alle gevolgen van dien die volgens hoofdarts Jos Vandekerkhof zeker zo ernstig zijn.

“Nu ging het om meer dan twintig jongeren, van wie zes meisjes naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Ze vielen flauw of hyperventileerden hevig, en dat moet je ernstig nemen. Dit ging nu over een aantal mensen op pakweg 3.500 aanwezigen. Beeld je in dat je dit soort hysterie ervaart bij massa-evenementen met tien keer zoveel aanwezigen. Een spoedafdeling kan dan overspoeld geraken met ook weer ernstige gevolgen.”

Ook als er effectief iemand met verkeerde bedoelingen mensen zou prikken, of zelfs iemand met een verkeerde gevoel voor humor er het gevaar niet van inziet, kan je volgens Vandekerkhof ongeziene toestanden krijgen. “Je hebt dus niet veel nodig om de situatie helemaal te laten escaleren. Ik hoop oprecht dat dit soort tendensen niet worden aangewakkerd met de festivalzomer in zicht.”