Gediskwalificeerde Oekraïense schermster heeft geen spijt: ‘Er is iets belangrijkers dan medailles: mijn land en familie’

De viervoudig wereldkampioen op het onderdeel sabel werd donderdag de eerste sporter uit Oekraïne die het opnam tegen een Russische of Wit-Russische tegenstander na het aanpassen van het beleid door het Oekraïense ministerie van sport. Charlan mag door haar diskwalificatie niet meer in actie komen tijdens het teamevenement op het WK, dat dient als olympisch kwalificatiemoment.

De 32-jarige Charlan beweerde dat Emmanuel Katsiadikis, de Griekse voorzitter van de internationale schermfederatie FEI, haar had verzekerd dat het mogelijk was om geen handen te schudden en in plaats daarvan haar zwaard aan te raken na haar overwinning. “Ik dacht dat ik zijn woord had, maar blijkbaar niet. Deze federatie zal nooit veranderen. Ik weet in ieder geval niet of ik nog leef wanneer dat eindelijk gebeurt. Ik hoop dat de schermwereld het begrijpt. Niet alleen dat er iets mis is, maar dat iets moet worden gedaan om het te veranderen. Want jongens, vandaag ben ik het, maar morgen zou jij het kunnen zijn.”

Toch zegt Charlan dat ze de juiste keuze heeft gemaakt. “Er is iets belangrijkers dan medailles: mijn land en mijn familie.”

‘Totaal gebrek aan empathie’

Oekraïne reageerde bij monde van presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak donderdag verontwaardigd op de diskwalificatie van Charlan. “De beslissing van de Internationale Schermfederatie om de legendarische Oekraïense schermster in diskrediet te brengen, omdat zij weigerde de hand van een Russische atleet te schudden, is de manifestatie van een totaal gebrek aan empathie, het verkeerd begrijpen van de emotionele context en is absoluut beschamend”, zei Podolyak op sociale media.

De Oekraïense schermfederatie diende klacht in tegen de uitsluiting van Charlan. Het Oekraïense ministerie van sport verklaarde eerder dat Oekraïense atleten vanaf nu alleen niet mogen sporten tegen tegenstanders die “de Russische Federatie of Wit-Rusland vertegenwoordigen”. Sinds de Russische invasie in Oekraïne van vorig jaar was het beleid dat ze het ook niet mochten opnemen tegen Russen en Wit-Russen die onder neutrale vlag uitkwamen.

Oekraïense tennissers hebben wel gespeeld tegen Russen en Wit-Russen sinds de invasie, maar zij speelden als individuen en vertegenwoordigden niet hun land. Smirnova stond in Milaan als ‘neutrale’ sporter tegenover Charlan.