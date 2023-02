Gedaan met vaste tarieven: trein dreigt duurder te worden voor jongeren en senioren

“De NMBS voorziet in haar aanbod een ticket voor jongeren van 25 jaar en jonger, met een korting van 40 procent op de prijs van een standaardticket in tweede klasse.” Dit staat te lezen in artikel 29 van het nieuwe beheerscontract van de NMBS, dat onlangs werd goedgekeurd door de federale regering en de spoorbedrijven. Het contract legt de koers van de NMBS vast tot 2030. Ook voor senioren wordt er een korting van 40 procent voorzien op een standaardticket.

Dat is een forse ingreep. Vandaag betalen 65-plussers nog een vaste prijs van 7,8 euro heen en terug voor iedere afstand binnen België. Jongeren betalen 7,1 euro per traject, dus 14,2 euro heen en terug. Maar deze vaste tarieven gaan op de schop. Een ingreep die de tarieven eenvoudiger en transparanter moet maken, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Tot nu toe is het voor reizigers niet altijd makkelijk om af te wegen wat de goedkoopste formule is.”

Voor 25 euro naar zee

Heel wat ritten dreigen echter duurder te worden. Hoe langer de afstand, hoe groter dit nadeel. Een heen- en terugreis van Antwerpen naar Oostende kost vandaag bijvoorbeeld 7,8 euro voor een 65-plusser en 14,2 euro voor een jongere. Straks wordt dit 24,6 euro voor beide doelgroepen. Voor senioren komt dat neer op een verdrievoudiging van de prijs, voor jongeren bijna een verdubbeling. Tussen Hasselt en Antwerpen kost een trip straks 15,6 euro, een verdubbeling voor senioren en een verhoging van 10 procent voor jongeren.

Andersom zouden korte treinritten net goedkoper worden dan vandaag. Tussen Gent en Lokeren zal de heen- en terugreis straks 6,24 euro kosten. Voor senioren komt dit neer op een korting van 20 procent, voor jongeren op een halvering. Let wel: dit gaat telkens om de prijs voor een ticket en houdt geen rekening met abonnementen of meerrittenkaarten. De prijzen voor deze liggen hoe dan ook hoger, waardoor ze niet aantrekkelijk zijn voor de occasionele rit.

Regeringspartij Vooruit noemt de dreigende verhoging onaanvaardbaar. “Jongeren en ouderen zijn net erg afhankelijk van de trein om zich te verplaatsen. Het kan niet de bedoeling zijn om deze doelgroepen te treffen”, zegt Kamerlid Joris Vandenbroucke. Dat het nadeel vooral optelt bij lange afstanden, houdt volgens hem geen steek. “Als we de files willen aanpakken, is het net de bedoeling dat mensen voor deze afstanden de trein nemen.”

Korting voor trouwe klanten

Volgens de NMBS zal het wellicht zo’n vaart niet lopen. Achter de schermen wordt er namelijk gewerkt aan bijkomende kortingen. Zo zou het de bedoeling zijn om een rit tijdens de daluren goedkoper te maken. Wie regelmatig reist, zou ook een soort ‘getrouwheidskorting’ krijgen. “Deze kortingen zullen cumuleerbaar zijn met de korting van 40 procent, waardoor de nieuwe prijzen uiteindelijk niet veel hoger zullen liggen dan nu”, zegt Temmerman.

Uiteindelijk zal alles volgens Temmerman veel eenvoudiger worden. “Op sommige momenten en sommige trajecten worden treinritten zelfs goedkoper dan vandaag.”

Of de NMBS die belofte kan waarmaken, valt nog te bekijken. Wanneer de nieuwe kortingen eraan komen en hoe groot deze ongeveer zullen zijn, kan het spoorbedrijf namelijk nog niet zeggen. Ook volgens bevoegd minister Georges Gilkinet (Ecolo) zijn de nieuwe tarieven “nog in volle bespreking”. Het beheerscontract legt enkel de grote lijnen vast, klinkt het, die de komende maanden verder worden uitgewerkt. Gilkinet: “Het doel moet zijn om de trein aantrekkelijker te maken.”