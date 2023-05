Gebruikers TikTok klagen Amerikaanse staat Montana aan om verbod

Gouverneur van Montana Greg Gianforte ondertekende woensdag een wet die Montana de eerste Amerikaanse staat maakte waar TikTok wordt verboden. Met de wet wordt het illegaal voor appstores van Google en Apple om de app van het Chinese technologiebedrijf ByteDance aan te bieden in de staat. Inwoners die de app gebruiken worden niet gestraft. De wet moet ingaan op 1 januari 2024.

Eerder verbood de Amerikaanse regering de app al op mobiele telefoons die eigendom zijn van de federale overheid. Ook dreigde de overheid om TikTok op nationaal niveau in de ban te doen, tenzij de Chinese eigenaren van de app hun aandelen van de hand doen. Bidens voorganger Donald Trump probeerde in 2020 al om TikTok in de VS te verbieden, maar daar stak de rechtbank toen een stokje voor.

Ook in meerdere andere westerse landen is de app al verboden voor overheidspersoneel. De app heeft wereldwijd meer dan een miljard gebruikers en wordt veel gebruikt in de VS en Europa. De angst bestaat dat Chinese autoriteiten en geheime diensten de app zouden kunnen gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen of om gebruikers te beïnvloeden. Het bedrijf heeft dergelijke beschuldigingen afgewezen.