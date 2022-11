Gebouw ingestort in centrum van Rijsel

Een gebouw, bestaande uit twee delen, is rond 9.15 uur deze ochtend ingestort in Rijsel, zo meldt de brandweer. Het incident vond plaats in de Pierre-Mauroystraat. De schade is immens.

Het gebouw was ‘s nachts al uit voorzorg ontruimd, zo vertelt de burgemeester van de stad Martine Aubry aan het persagentschap AFP. “Een jongeman kwam omstreeks 3 uur thuis en zag dat er iets vreemds aan de hand was met de muur van het gebouw. De muur van het gebouw stond gebogen”, luidt het. Hij waarschuwde de politie en brandweer, die beslisten om het gebouw te ontruimen na tekens van instabiliteit. Ze hadden een vermoeden dat er “een reëel gevaar” was. Ook de aangrenzende gebouwen, waaronder een hotel, werden ontruimd.

“We schrokken van de trillingen en herrie. Daarna een stofwolk tot boven onze tweede verdieping”, schrijft de Nederlandse Danielle Fictorie op Twitter.

Het is op dit moment niet bekend of er gewonden zijn. Ook over de precieze oorzaak van de instorting werd nog niets meegedeeld. De buurt is afgesloten. De hulpdiensten zijn ter plekke.

Schade na de instorting in Rijsel. Beeld RV

Beelden na de instorting van gebouwen in Rijsel Beeld RV