Gastgezinnen tevreden over opvang Oekraïners, blijkt uit onderzoek: ‘We hadden andere resultaten verwacht’

In de winter kreeg België te maken met een vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Met #PlekVrij sprongen burgers in de bres en boden ze opvang aan. Veel van hen nam een of meerdere Oekraïense vluchtelingen in huis.

Het grootste deel van die gastgezinnen is een positieve ervaring rijker: 83,5 procent zegt “eerder positief” of zelfs “zeer positief” te zijn. Dat blijkt uit een bevraging van het Onderzoekscentrum Sociaal Werk en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee. Hun enquête werd ingevuld door 650 respondenten.

“We hadden een andere uitkomst verwacht”, zegt onderzoekster Mieke Schrooten. “De gevallen waar het fout liep, halen sneller de krant, maar over het algemeen verliep de opvang via #PlekVrij dus goed.”

Een succesfactor zijn duidelijke afspraken. “Krijgt de tijdelijke bewoner een huissleutel? Bemoeit het gastgezin zich met de opvoeding van andermans kind? En hoe wordt het huishoudelijke werk verdeeld? Het is ontzettend belangrijk om dat vooraf te bespreken”, zegt Schrooten.

Ook goede begeleiding van de gemeente en het OCMW blijkt een must. “Twee op de drie gastgezinnen konden daar terecht. Dat moet naar 100 procent. De gastgezinnen die negatief terugkijken, hadden baat gehad bij goede steun. Bijvoorbeeld op financieel vlak, maar ook om advies in te winnen bij het ontstaan van een conflict. Als gastgezinnen aan hun lot worden overgelaten, ontstaat er een onhoudbare situatie.”

Solidariteit

Een deel van de respondenten (36 procent) is bereid om nog dit jaar nieuwe vluchtelingen op te vangen. Kunnen we hen ook bij een volgende crisis inzetten? Schrooten denkt van wel. “Het is mooi als er, boven op de collectieve opvang, ook betrokkenheid vanuit de burger is. De solidariteit in de samenleving is groot, dat zagen we ook tijdens corona en de overstromingen in Wallonië. Als we zorgen voor heldere afspraken en steun van de overheid, is er potentieel dat we zeker moeten benutten.”

Schrooten maakt wel nog een kanttekening. “Wij hoopten dat er een algemene registratielijst van gastgezinnen zou bestaan, maar dat bleek niet het geval. We hebben onze enquête op allerlei manieren proberen te verspreiden, maar we kunnen moeilijke inschatten welk deel van de gastgezinnen we voornamelijk hebben bereikt.”