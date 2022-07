Gasprijs stijgt naar absolute recordhoogte: Gazprom verhoogt plots toestroom via Oekraïens-Slovaakse pijplijn

De toonaangevende gasprijs (TTF Gas Futures) zet zijn opmars voort. Op de internationale markten werd vanochtend tot 222 euro per kilowattuur betaald, een absoluut record.

De hoeveelheid Russisch aardgas die door de pijpleiding Nord Stream 1 stroomt, is sinds 8 uur vanochtend verminderd. Uit de netwerkgegevens van de twee aansluitpunten in Lubmin, in het noordoosten van Duitsland, vloeide er tussen 6 en 7 uur nog meer dan 27 miljoen kilowattuur gas door Nord Stream 1. Dat is evenveel als op gisteren, maar daar zou vanaf 8 uur verandering in gekomen zijn. Vanaf dan zouden de leveringen dalen tot 14 miljoen kilowattuur voor de rest van de dag.

Volgens Gazprom liggen technische problemen aan de basis van de beslissing om slechts 20 procent van de capaciteit van Nord Stream 1 te gebruiken vanaf vandaag. Duitsland wijst op politieke motieven. Nord Stream 1 is erg belangrijk voor de gasbevoorrading in Duitsland.

De Europese lidstaten hebben gisteren nog een akkoord gesloten om hun gezamenlijke gasverbruik de komende maanden met 15 procent te verminderen. Eerst vrijwillig, maar mogelijk verplicht als zich een acute noodsituatie aandient.

Volgens energie-expert Moniek de Jong (UGent) “hebben we een groot probleem, als Rusland de gaskraan dichtdraait”. “De EU botst op de limieten van haar eigen sanctiebeleid”, zegt de specialiste energiebeleid aan de UGent.

Meer aardgas via Transgas-leiding

Vanochtend maakte beheerder Eugas bekend dat Gazprom meer capaciteit heeft geboekt op de Transgas-pijplijn. Die loopt van Rusland via Oekraïne naar Slovakije, Oostenrijk en Duitsland. Volgens Duitse nieuwsmedia ZDF en Der Spiegel zou dat het wegvallen van de toestroom via Nord Stream 1 kunnen compenseren.

In de Slovaakse grensplaats Veľké Kapušany wordt vandaag 68,6 miljoen kubieke meter aardgas aangekondigd, tegen 36,8 miljoen gisteren. Of de geboekte hoeveelheid ook effectief zal worden gerealiseerd, is nog niet zeker. Er zijn wel positieve aanwijzingen, want ook de Oekraïense beheerder TSOU maakte melding van een verhoogde druk op de leiding.