Gasprijs daalt met 16 procent nu landen haast maken met aanvullen van reserves

De prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde maandagochtend voorbeurs met 16 procent, tot 286 euro per megawattuur. Afgelopen week stegen de prijzen nog met liefst 40 procent. De prijsdaling volgt op de mededeling van de Duitse minister van Economie en Klimaat, Robert Habeck, dat de Duitse opslagplaatsen snel vol raken.

Het doel om voor oktober 85 procent van de gasopslag te hebben gevuld, wordt naar verwachting in september al bereikt. Ook het streefcijfer voor september werd vorige maand al bereikt.

De levering van gas blijft ondertussen wel een heikel punt. De gasstromen uit Rusland zijn minder groot dan voorheen. Daarnaast is men ook bezorgd over toekomstige leveringen via de gaspijpleiding Nord Stream tussen Rusland en Duitsland, die vanwege onderhoud stil komt te liggen. Ook de Noorse gasproductie kampt met storingen. Verder is de concurrentie op de markt voor vloeibaar gemaakt aardgas moordend.

Regeringen nemen ook maatregelen om de lasten voor onder andere huishoudens te verlichten. Daarvoor hebben zij zo’n 280 miljard euro opzijgezet. Maar de vraag is of dat genoeg is. Tsjechië, dat het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt, roept energieministers van EU-lidstaten bijeen om oplossingen voor het hele landenblok te bespreken.

In eigen land buigt het Overlegcomité zich woensdag over de energieprijzen. Premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van de Straeten pleiten voor een Europees prijsplafond op de energiefactuur.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert benadrukte deze ochtend bij HLN Live nog het belang van een Europese doorbraak over een prijsplafond deze week. Volgens Lachaert moeten alle overheden bovendien samen moeten bekijken hoe ook de mensen die niet de financiële middelen hebben kunnen worden meegenomen in de energietransitie. “Vandaag zullen mensen uit de middenklasse, die een beetje spaargeld hebben, sneller de beslissing maken om bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen. We moeten zorgen dat ook wie geen spaargeld heeft, of maar een klein pensioentje, mogelijkheden heeft.”

Stookolie dubbel zo duur

De FOD Economie maakte inmiddels ook bekend dat de maximumprijs voor stookolie dinsdag nog eens de hoogte in gaat. Een tank vullen is nu meer dan dubbel zo duur als een jaar geleden. Voor bestellingen vanaf 2.000 liter stookolie 50S komt er 1,61 eurocent bij de maximumprijs. Die zal dan 1,3761 euro per liter bedragen. Een jaar geleden was dat 0,6465 euro. Het gaat om een toename met 112,85 procent.

De stookolieprijs is sinds half augustus weer aan het stijgen, maar zit nog niet op recordniveau. Op 17 juni piekte de prijs op 1,4723 euro per liter.

De prijswijzigingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten. De economische heropleving na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne dreven de energieprijzen op.