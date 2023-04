‘Game of Thrones’ krijgt nog een spin-off: ‘A Knight of the Seven Kingdoms’

De serie is gebaseerd op een reeks boeken die schrijver George R.R. Martin schreef als spin-off voor zijn eigen serie A Song Of Ice And Fire, waar Game of Thrones op is gebaseerd. De spin-offreeks gaat over een ridder en zijn schildknaap.

Eerder maakte Warner al de spin-off House of the Dragon.

Warner kondigde woensdag meerdere nieuwe series aan, zoals een spin-off van The Big Bang Theory en een nieuwe verfilming van alle boeken over Harry Potter. Al deze series zullen te zien zijn op MAX, de nieuwe streamingdienst van Warner die HBO Max en Discovery+ samenvoegt.