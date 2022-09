Gaat 3M straks overkop? ‘Wij waarschuwen er al maanden voor, nu noemen experts in de VS het ook waarschijnlijk’

Het bedrijf dat in Vlaanderen verantwoordelijk is voor de pfos-vervuiling, is in de VS door 280.000 veteranen voor de rechtbank gedaagd. Ze zeggen aan gehoorproblemen en tinnitus te lijden door jarenlang gebruik van de oordoppen van 3M. Die oordoppen boden geen bescherming tegen gehoorschade, maakte een klokkenluider bekend, maar werden door het bedrijf alsnog tot 2015 geproduceerd.

Na zestien rechtszaken is 3M al tien keer veroordeeld, met een schadevergoeding van in totaal 273 miljoen euro als gevolg. Er lopen nog steeds 230.000 schadeclaims. Het bedrijf zou 1 miljard euro hebben voorzien om al die boetes te kunnen betalen, maar dat gaat niet genoeg zijn om alle schadeclaims te dekken. Dat zegt Jeroen Van Reeth, van het actiecomité Zwijndrecht Gezond in Humo. “Wij waarschuwen al maanden voor een faillissement van 3M, en nu noemen ook Amerikaanse experts dat scenario waarschijnlijk”, klinkt het.

Van Reeth vertelt ook nog dat de chemiereus al meermaals probeerde om de afdeling die de oordopjes maakte failliet te laten gaan, om zo het moederbedrijf te beschermen. “Maar de rechter heeft dat afgewezen, zodat 3M aansprakelijk blijft voor de gehoorschade.”

Hij waarschuwt dan ook voor de gevolgen in Vlaanderen als 3M kopje-onder zou gaan door de vele rechtszaken in de VS: “Het bedrijf ging akkoord met het betalen van 571 miljoen euro voor de opruiming van de pfos-vervuiling. Zullen we dat geld nog zien als 3M in de VS zoveel schadevergoedingen moet ophoesten? Als we nog lang talmen, komt de factuur bij de belastingbetaler terecht.”