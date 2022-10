‘Fuck off’: Oekraïense ambassadeur reageert duidelijk op vredesplan van Elon Musk

Musk heeft op Twitter bakzeil gehaald nadat een plan voor een vrede tussen Rusland en Oekraïne dat hij op de berichtendienst zette hem op zware kritiek kwam te staan. De zakenman had in dat eerste plan geopperd dat de Krim Russisch zou moeten blijven. In een nieuwe peiling stelt de rijkste mens ter wereld voor dat de inwoners van de Krim en de vier door Rusland geannexeerde gebieden in Oost-Oekraïne zich mogen uitspreken over bij welk land ze willen horen.

Eerder stelde Musk voor dat de referenda in de vier recentelijk door Rusland geannexeerde gebieden onder toezicht van de Verenigde Naties opnieuw moesten worden gehouden. Als de bevolking dan stemde voor een Russisch vertrek zou dat land zich daar aan moeten houden.

De Krim zou in het plan van Musk Russisch worden zoals het sinds 1783 was tot “Chroesjtsjovs fout”, zoals Musk de stap uit 1954 om het schiereiland van Rusland naar Oekraïne over te hevelen noemde. Verder zou de watertoevoer naar de Krim gegarandeerd moeten worden en zou Oekraïne neutraal moeten blijven.

Musk noemde die door hem geschetste vredesdeal “zeer waarschijnlijk de uiteindelijke uitkomst”. “De vraag is alleen hoeveel mensen moeten sterven voordat we dat punt bereiken.” Een kernoorlog is ook een mogelijkheid volgens de Tesla-topman, maar die acht hij onwaarschijnlijk.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) 3 oktober 2022

Musk plaatste zijn eerste tweet om 18.15 uur Belgische tijd. Na een uur hadden zo’n 478.000 mensen gestemd van wie 54 procent tegen zijn vredesplan. Eerder waren de ja-stemmers nog in de meerderheid. Musk heeft meer dan 107 miljoen volgers op Twitter, maar ook mensen die de miljardair niet volgen kunnen stemmen. Het eerste plan leverde hem kritiek op van zowel pro-Oekraïense als pro-Russische twitteraars.

Eerder steunde Musk Oekraïne door Starlink-satellietinternet beschikbaar te stellen aan het land. Daardoor kon hij op veel steun rekenen vanuit Oekraïne, maar die lijkt hij met deze peiling te hebben verspeeld.

Zelensky dient Musk van repliek

Zelensky heeft Tesla-topman Musk op de hak genomen. De Oekraïense president stelde zijn volgers op Twitter de vraag of ze de Elon Musk die Oekraïne steunt leuker vinden of de Elon Musk die Rusland steunt.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 3 oktober 2022

De Oekraïense ambassadeur in Duitsland heeft het in elk geval helemaal gehad met Musk, laat hij op Twitter weten. “Fuck off is mijn zeer diplomatieke reactie.” Even later voegt hij eraan toe dat door de berichten en de peiling van Musk “geen enkele Oekraïner ooit nog je verdomde Tesla-troep zal kopen”.

Ook de tweede poging van Musk wordt niet louter positief ontvangen. Veel reacties wijzen erop dat een groot deel van de bevolking van de Krim en de vier regio’s vertrokken is waardoor een referendum niet representatief zal zijn.