Frustratie over minder lesuren aardrijkskunde en geschiedenis: ‘Dit is een catastrofe’

“Twee uur geschiedenis per week in het aso is al erg weinig om leerlingen iets of wat historisch inzicht bij te brengen. En nu zouden we er maar drie krijgen over een hele derde graad?” Simon De Belie is leerkracht geschiedenis aan het GO! Atheneum in Ninove en hoorbaar gefrustreerd over de nieuwe lessentabellen. “Dit is een catastrofe”, zegt hij. “Geschiedenis is een erg complex, maar broodnodig vak om inzicht te krijgen in de maatschappij. Door alles samen te proppen krijg je een samenvatting van een samenvatting. Zonder nuance.”

Eind vorige week publiceerde het Gemeenschapsonderwijs (GO!) in alle stilte de nieuwe lessentabellen voor volgend schooljaar op zijn website. Wat meteen opvalt, is de afslanking van het vak aardrijkskunde. In plaats van een lesuur per week, zullen leerlingen in de doorstroomfinaliteit (het huidige aso en delen van het tso) er over de hele derde graad nog maar 1,5 uur krijgen. In de praktijk komt dat neer op bijvoorbeeld 1 uur in het vijfde middelbaar, en een half uur in het zesde.

Ook in de geschiedenisuren wordt gesnoeid. Leerlingen in het aso gaan van twee naar 1,5 uur per week. Voor leerlingen in de doorstroomgebonden tso-richtingen komt er een halfuurtje geschiedenis per week bij.

Overlap

In ruil krijgt het vak ‘burgerschap’ in alle GO!-scholen een vaste plaats. Tot nu toe konden scholen daar vrijwillig voor kiezen. Woordvoerder van het GO! David Janssens zegt dat het zijn scholen zal aanraden om hiervoor geschiedenisleerkrachten in te zetten. “De inhoud van die vakken zullen wat overlappen, zeker in de derde graad.” Verder wordt er in de tweede en derde graad van alle richtingen een uur voorzien voor de vakken ‘artistieke expressie’ en ‘economisch financieel inzicht’. De vakken Nederlands en wiskunde kregen overal enkele uren bij.

De nieuwe lestabellen zijn het gevolg van de vernietiging van de vorige eindtermen door het Grondwettelijk Hof. Hoewel de nieuwe ‘minimumdoelen’, zoals de eindtermen sindsdien heten, nog niet volledig afgeklopt zijn, zijn de hoofdlijnen wel al gekend door de onderwijskoepels en -netten.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kwam vorige week al met nieuwe lessentabellen die scholen meer ruimte gaven voor kunstonderwijs. Ook het GO! geeft scholen twee vrije uren per graad die ze mogen opvullen naar eigen voorkeur. Dat kan met aardrijkskunde, maar evengoed met nog meer wiskunde of Nederlands.

“Aardrijkskunde krijgt zoals zo vaak de rekening gepresenteerd”, reageert Rita Heyrman, lerarenopleider aardrijkskunde aan de AP Hogeschool en lid van de leerplancommissie voor ruimtelijk inzicht van het GO! Ze neemt ook deel aan het overleg over de nieuwe minimumdoelen. “Eigenlijk zijn die voor aardrijkskunde niet sterk veranderd. Maar met het beperkt aantal uren dat nu voorzien wordt, dreigen wij zelfs die minimumdoelen niet te kunnen aanleren.”

Volgens het GO! zal men meer vakoverschrijdend moeten werken om de minimumdoelen te halen.