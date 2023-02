Froukje, Zwangere Guy en Joji: Pukkelpop vult affiche aan met nieuwe namen

De line-up op vrijdag 18 augustus was met toppers als Billie Eilish en Yungblud sowieso al eentje van kiezen is verliezen, maar de festivalorganisatie vult die dag nu nog aan met de Nederlandse Froukje en de Franse elektrogroep M83.

Zaterdag komen vaste festivalbezoekers Chase & Status de boiler room nog eens onveilig maken en kan je gaan rocken op de riffs van Nothing But Thieves. Verrassender op zaterdag is internetfenomeen Joji. Ooit veroverde hij het internet onder de naam Filthy Frank, met memes en challenges zoals de ‘Harlem Shake’. Ondertussen is de Japans-Australische zanger een superhit in de lo-fi en R&B-scene.

Zondag ten slotte wordt de weide in Kiewit vereerd met een bezoek van Brusselse trots Zwangere Guy. Maar ook Brutus, Beartooth, Nia Archives en Two Shell zullen te zien zijn zondag.

Volgende week worden er nog meer namen aangekondigd. Tickets voor het festival zijn te koop sinds woensdag 15 februari. Voor een dagticket betaal je 119 euro, voor vier dagen festival komt een combiticket op 265 euro.