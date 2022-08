Franstalige werkzoekenden in Brussel spreken amper Nederlands

Officieel is Brussel dan wel een tweetalig gewest, voor veel Brusselaars is de kennis van het Nederlands of het Frans eerder beperkt. Heel wat werkzoekenden missen daardoor kansen op de arbeidsmarkt, betogen het Federaal Planbureau en BISA in een nieuwe studie. Daarvoor namen ze de dossiers onder de loep van alle Franstalige Belgen die in Brussel ingeschreven zijn bij Actiris, de Brusselse tegenhanger van de VDAB.

Bijna 30 procent van de werkzoekenden geeft aan Nederlands te spreken op een zogenaamd A1-niveau, wat neerkomt op de absolute basiskennis. Nog eens 37 procent heeft een niveau A2 - ze begrijpen dus enkel eenvoudige teksten met zeer gemakkelijke woorden.

Samengeteld spreekt 67 procent van de onderzochte groep geen Nederlands op een voor de arbeidsmarkt functioneel niveau. Zelfs onder mensen met een diploma hoger onderwijs komt 45 procent niet verder dan dit niveau. Minder dan een op de vijf werkzoekenden spreekt minstens op een gevorderd niveau Nederlands.

Die geringe kennis van het Nederlands speelt de Franstalige Brusselaars parten in de zoektocht naar een job. Uit dezelfde studie blijkt bijvoorbeeld dat mensen met minstens een gevorderd niveau 20 procent meer kans maken op werk dan mensen die niet verder raken dan het niveau A2. Uit cijfers van Actiris zelf, die wel al dateren van 2019, blijkt bovendien dat de helft van de vacatures expliciet kennis van het Nederlands en het Frans vroeg.

Wie goed Nederlands spreekt, maakt dus beduidend meer kans om werk te vinden, concludeert het onderzoek - onafhankelijk van het studieniveau. Vooral voor vrouwen blijkt die regel op te gaan. Wellicht heeft dat te maken met de sectoren waarin zij werk zoeken. Zo biedt Nederlands een groter voordeel in de verkoop dan in sommige andere sectoren.

Het Planbureau en BISA stippen nog aan dat Franstalige werkzoekenden die amper Nederlands spreken niet alleen in Brussel vaker achter het net vissen. Het is voor hen ook moeilijk om in Vlaanderen aan het werk te raken, ook al is dat vlakbij. En dat terwijl Brussel en Vlaanderen een samenwerkingsakkkoord op poten hebben gezet om meer Brusselaars naar banen in Vlaanderen te lokken.