Fransman Axel Laurance pakt wereldtitel bij beloften, favorietenrol breekt Thibau Nys zuur op

Johan Vansummeren, Tom Van Asbroeck en Bjorg Lambrecht. Sinds 1996 konden maar drie Belgen naar eremetaal rijden in de wegrit van de beloftencategorie op het WK wielrennen. Zou daar met Thibau Nys en Alec Segaert verandering in komen?

Vooral die eerste kreeg in Glasgow een parcours op maat. Het vele draaien en keren was op zijn lijf geschreven. Op de koop toe zorgde de regen voor een extra cyclocross-pigment. Valpartijen en chaos volgden als een rode draad door de wedstrijd.

Nog een extra rode draad: een sterke kopgroep van acht. Al vroeg in de wedstrijd werkten grote namen als Milesi, Laurance en Brennsaeter zich los. Na een nummertje op het stratenparcours kwam daar met Ivan Romeo nog een Spanjaard bij.

Thibau Nys. Beeld BELGA

Ondertussen bleven de belangrijkste Belgen als bij wonder gespaard van valpartijen. Het stelde Nys in staat om op 60 kilometer van de streep de finale te openen en aan de boom te schudden. Onze landgenoot raakte niet weg en hield wijselijk in.

Het was de prijs die Nys betaalde voor zijn topfavorietenstatus. Omdat alle grote landen vooraan vertegenwoordigd waren, kwam het uitgedunde peloton geen meter dichter op de vroege vluchters. Moeilijk verhaal.

Segaert probeerde het dan maar, eerst in dienst van Nys en later voor zichzelf. De zilveren medaille uit het tijdrijden reed indrukwekkend rond, maar helemaal vooraan raakte ook hij net niet meer. Enkel de Slovaak Svrcek en de Portugees Morgado maakten de oversteek.

Vooral de Slovaak maakte een sterke indruk, maar dat deed Laurance ook. De Fransman ging op twee ronden van het eind all-in. Als renner van Alpecin-Deceuninck kon hij met de wereldtitel van Van der Poel een één-tweetje realiseren.

Terwijl Segaert vocht voor een ereplek en Nys steeds verder terrein verloor, ontspon zich vooraan een thriller. Laurance vocht voor elke meter, terwijl Milesi en Svrcek in de achtervolging de beteren waren. De Italiaan en de Slovaak keken het wit uit elkaars ogen.

Het speelde allemaal in de kaart van Laurance die voor elke meter bleef rijden. In een enerverend schouwspel hield hij op Montrose Street net voldoende over om naar de wereldtitel te rijden. Morgado en Svrcek mochten mee op het podium. Segaert eindigde 7de, terwijl Nys op meer dan twee minuten over de streep bolde.

Beeld Photo News